Les contrats à terme sur actions sont stables avant le rapport sur l’emploi de mai

Les contrats à terme sur actions américaines ont peu changé dans les échanges de nuit jeudi avant le rapport sur l’emploi de mai.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average n’ont perdu que 5 points. Les contrats à terme S&P 500 ont perdu 0,01% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont baissé de 0,05%.

Les investisseurs attendaient la publication par le département du Travail du rapport de mai sur la masse salariale non agricole qui sortira vendredi matin, les actions se tenant près des sommets records.

Les économistes s’attendent à ce que le rapport montre que 671 000 emplois ont été créés en mai, selon les économistes interrogés par Dow Jones. L’économie a créé 266 000 emplois en avril.

« Bien que l’offre de main-d’œuvre soit certainement un problème par rapport au niveau élevé des offres d’emploi, je ne serais pas surpris de voir un chiffre à la hausse par rapport aux attentes tout comme le chiffre d’avril a tellement manqué », a déclaré Peter, directeur des investissements de Bleakley Advisory Group. Boockvar a déclaré à CNBC. « La clé sera également la composante salariale, car nous entendons presque tous les jours la nécessité pour les entreprises de payer les travailleurs. Nous pouvons maintenant voir dans quelle mesure. »

Les « données sur l’emploi en mai seront un facteur clé pour déterminer l’orientation de la politique de la Fed dans les mois à venir », ont noté les économistes de Citigroup. Ils prévoyaient 760 000 emplois pour mai et ont déclaré qu’une répétition du rapport faible d’avril pourrait signifier que la Réserve fédérale ne diminuera pas ses achats d’obligations avant l’année prochaine.

Les principales moyennes ont clôturé en baisse jeudi, les gains des jeux de retour économique ayant été compensés par des baisses des actions technologiques. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 23 points, après avoir perdu jusqu’à 265 points. Le S&P 500 a glissé de près de 0,4%. Le Nasdaq Composite était le sous-performant relatif, plongeant de plus de 1% alors que Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Alphabet parent de Google ont chuté.

Stimulant le sentiment autour de la réouverture économique, la croissance de l’emploi privé en mai a augmenté à son rythme le plus rapide en près d’un an, les entreprises embauchant près d’un million de travailleurs, selon ADP. Le nombre total d’embauches s’est élevé à 978 000 pour le mois, un bond considérable par rapport aux 654 000 d’avril et le gain le plus important depuis juin 2020. Les économistes interrogés par Dow Jones en recherchaient 680 000.

Les dernières données sur le chômage publiées jeudi étaient également meilleures que prévu. Les premières demandes d’allocations de chômage pour la semaine terminée le 29 mai se sont élevées à 385 000, contre 393 000 selon l’estimation du Dow Jones. C’était également la première fois que les inscriptions au chômage tombaient en dessous de 400 000 depuis les premiers jours de la pandémie.

Les actions de Meme ont poursuivi leurs fluctuations folles des prix jeudi, en particulier AMC Entertainment. L’exploitant de cinéma a déclaré jeudi matin qu’il allait vendre 11,5 millions d’actions pour annoncer quelques heures plus tard qu’il avait déjà finalisé son offre d’actions, levant 587,4 millions de dollars de capital supplémentaire.

AMC a fermé près de 18%. D’autres actions mèmes comme Blackberry ont également connu de la volatilité jeudi.

– avec des reportages de Patti Domm de CNBC.