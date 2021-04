Les contrats à terme sur actions américaines étaient stables dans les échanges de nuit de mardi avant le premier lot de bénéfices des entreprises.

Les contrats à terme Dow ont chuté de seulement 10 points. Les contrats à terme S&P 500 ont gagné 0,03% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0,02%.

Mardi, le S&P 500 a grimpé de 0,4% pour clôturer à un niveau record. Les actions ont ignoré la demande de la Food and Drug Administration demandant aux États de suspendre l’administration du vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson après que six personnes aux États-Unis aient développé une maladie rare impliquant des caillots sanguins. Les actions de Moderna ont gagné plus de 7% aux actualités.

Après la cloche de mardi, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré que le fabricant de médicaments pouvait fournir 10% de doses de vaccin supplémentaires aux États-Unis d’ici la fin du mois de mai par rapport aux prévisions. De plus, Moderna a déclaré que son vaccin Covid-19 était efficace à plus de 90% pour protéger contre le virus six mois après le deuxième vaccin d’une personne.

Le Nasdaq Composite, très technologique, a rassemblé plus de 1% mardi, avec Amazon, Apple, Alphabet, Netflix, Microsoft et Tesla clôturant tous à la hausse.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 68 points, après avoir perdu plus de 150 points plus tôt dans la séance.

L’indice des prix à la consommation du ministère du Travail est entré en légère hausse que prévu mardi. L’IPC a augmenté de 0,6% par rapport au mois précédent, mais de 2,6% par rapport à la même période il y a un an. Les économistes interrogés par Dow Jones prévoyaient une hausse de l’indice global de 0,5% d’un mois à l’autre et de 2,5% d’une année sur l’autre.

Les investisseurs se préparent pour la première vague de bénéfices des entreprises mercredi lorsque JPMorgan, Goldman Sachs et Wells Fargo font leur rapport avant la cloche. Les actions bancaires ont fortement augmenté jusqu’à présent cette année, l’indice KBW Bank dépassant facilement le S&P 500.

Les analystes s’attendent à de solides résultats en banque d’investissement, mais à un ralentissement de la croissance des prêts. De plus, les libérations de réserves de prêts pourraient déclencher des chiffres de bénéfices élevés.

Les participants au marché surveilleront également la cotation directe de Coinbase mercredi. Les investisseurs en cryptographie saluent les débuts de la société en bourse comme une étape majeure pour l’industrie après des années de scepticisme de la part de Wall Street et des régulateurs. Le prix du bitcoin a atteint un nouveau record de plus de 63500 dollars mardi.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, discutera mercredi de la reprise économique après la pandémie à midi au Club économique de Washington.