Les contrats à terme sur actions sont stables avant l’augmentation des bénéfices des détaillants

Les contrats à terme sur actions américaines sont restés stables dans les échanges de nuit de mardi avant la hausse des bénéfices de détail.

Les contrats à terme sur Dow ont chuté d’environ 25 points. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,05%.

Mardi, les principales moyennes ont terminé la journée dans le rouge après avoir enregistré des gains plus tôt dans la séance. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 267 points, entraîné par une baisse de 3% de l’action Chevron.

Le S&P 500 a chuté de 0,9%.

Le Nasdaq Composite a chuté de 0,56% alors que Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google-parent Alphabet ont tous fermé à la baisse. L’indice de haute technologie a augmenté de 0,8% mardi. Les valeurs de croissance ont été mises sous pression ces derniers temps en raison des craintes d’inflation qui pourraient briser les politiques faciles de la Réserve fédérale.

« La faiblesse tardive dans ce secteur devient monnaie courante, ajoutant aux craintes qu’il pourrait se diriger vers une période de consolidation plus longue et plus prononcée que prévu », a déclaré Jim Paulsen, stratège en chef des investissements chez Leuthold Group, à CNBC.

Pesant sur le sentiment, les mises en chantier ont chuté de 9,5% à un taux annuel désaisonnalisé de 1,569 million d’unités en avril, a déclaré le département du Commerce. Les économistes s’attendaient à ce que les mises en chantier chutent à un taux de 1,7 million d’unités le mois dernier.

Les détaillants Home Depot, Macy’s et Walmart ont tous annoncé mardi des bénéfices meilleurs que prévu.

La saison des bénéfices se poursuit mercredi avec d’autres grands détaillants comme Target, Lowe’s, TJX et L Brands. De plus, Analog Advices, JD.com et Cisco Systems publient également des résultats trimestriels.

Le Federal Open Market Committee publie le compte rendu de sa réunion d’avril mercredi.

« Les investisseurs examineront la publication des derniers procès-verbaux de la Fed à la recherche d’indices subtils quant au moment où des mesures de réduction progressive pourraient être à venir », a ajouté Paulsen.