Les contrats à terme sur actions sont stables après une tentative ratée de rallye

Les contrats à terme sur actions étaient stables dans les échanges de nuit mardi après que les principales moyennes aient fait une tentative infructueuse de rebond.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont avancé de 0,13% ou 39 points, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont augmenté de 0,13% et 0,17%, respectivement.

Les actions de Pinterest ont bondi de plus de 4% après les heures d’ouverture après l’annonce du départ du PDG Ben Silbermann.

Lors des échanges réguliers de mardi, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 491,27 points, ou 1,56%, à 30 946,99, tandis que le S&P 500 a glissé de 2,01% à 3 821,55. Le Nasdaq Composite a chuté de 3% à 11 181,54.

Les principales moyennes se sont redressées plus tôt dans la session, le Dow Jones et le S&P 500 ayant augmenté de 446 points et 1,17 %, respectivement. Les marchés ont renoncé à ces gains suite à une lecture décevante de l’indice de confiance des consommateurs, qui s’est établi à 98,7 et a raté l’estimation de 100 du Dow Jones. Les mouvements ont suivi de légères pertes lors de la séance de lundi après que les moyennes aient affiché leur meilleure semaine de juin la semaine dernière.

Alors que le deuxième trimestre touche à sa fin jeudi, les craintes de récession augmentent. L’inquiétude suscitée par un ralentissement de l’économie et des hausses de taux agressives a occupé une grande partie du premier semestre de 2022, alors que les investisseurs continuent de rechercher un creux pour une vente brutale du marché.