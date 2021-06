Les contrats à terme sur actions sont stables après une session en sourdine à Wall Street

Les contrats à terme sur actions américaines étaient stables mercredi soir après une journée de négociation calme.

Les contrats à terme pour le Dow Jones Industrial Average ont progressé de 8 points, soit moins de 0,1%. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont également légèrement progressé.

Au cours de la session ordinaire, le Dow Jones à 30 actions n’a augmenté que de 25,07 points pour clôturer à 34 600,38. De même, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont terminé la journée en hausse de 0,14%.

« On ne sait pas si l’indice S&P 500 plat de cette semaine est une continuation de la détente de la semaine des vacances, du malaise de mai s’infiltrant en juin, ou simplement d’une partie d’un retour plus large à l’été normal (ish) », a déclaré Chris Hussey de Goldman Sachs. « Quelle qu’en soit la cause, les marchés restent languissants, en particulier après la manne des marchés des capitaux et les échanges procycliques de reflation/reprise qui ont caractérisé l’action des prix jusqu’en mai. »

Les actions énergétiques ont été les plus grands gagnants mercredi, avec Occidental Petroleum en hausse de 4,1%, Diamondback Energy en hausse de 2,5% et Marathon Oil en hausse de 1,4%. L’ETF Energy Select Sector SPDR a augmenté de 2,1 %.

Le marché, concentré sur le lien entre les pressions inflationnistes et la réouverture des entreprises américaines, pourrait être en attente avant la publication du rapport sur l’emploi vendredi, qui devrait afficher 671 000 emplois non agricoles supplémentaires en mai, contre 266 000 emplois qui étaient ajouté le mois précédent, selon les économistes interrogés par Dow Jones.

La frénésie commerciale de l’AMC s’est poursuivie mercredi, avec des actions en hausse de plus de 95% avant la clôture et en hausse de 7% après les heures de bureau. D’autres ont sauté à bord du train de stock-meme, y compris Bed Bath & Beyond, qui a terminé 62% plus haut ainsi que Blackberry, dont le stock a augmenté de près de 32%. GameStop a bondi de 33,2%.