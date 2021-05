Les contrats à terme sur actions sont stables après un jour de rebond à Wall Street

Les contrats à terme sur actions sont restés stables dans les échanges de nuit après que les principales moyennes aient rebondi après une séquence de trois jours perdante jeudi, menée par les actions technologiques.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont ajouté 6 points. Les contrats à terme sur le S&P 500 étaient stables. Les contrats à terme Nasdaq-100 étaient légèrement plus élevés.

Le mouvement des contrats à terme a fait suite à une journée de retour à Wall Street avec le Dow gagnant 186 points et le composite S&P 500 et Nasdaq terminant la journée de 1,06% et 1,77% en hausse, respectivement. Microsoft, Facebook et Alphabet ont tous progressé de plus de 1% tandis que Netflix et Apple ont progressé de plus de 2% chacun.

Les actions de Tesla et d’autres parties spéculatives du marché ont rebondi alors que les prix du bitcoin se redressaient après une session de montagnes russes mercredi. Cependant, le bitcoin est brièvement devenu négatif après que le département du Trésor a appelé à une conformité plus stricte de la crypto-monnaie avec l’IRS.

Une nouvelle pandémie de chômage au plus bas niveau a également aidé le sentiment jeudi. Les premières demandes de prestations de chômage pour la semaine terminée le 15 mai se sont élevées à 444000, le plus bas depuis le 14 mars 2020, a rapporté jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendaient à 452 000 nouvelles demandes.

« L’amélioration des demandes d’emploi sans emploi de jeudi renforce notre opinion. Le rapport décevant sur l’emploi d’avril était probablement un échec plutôt qu’un signe de décélération, et nous prévoyons une amélioration significative du marché du travail dans les mois à venir », a déclaré Scott Ruesterholz, gestionnaire de portefeuille chez Insight Investment.

Malgré le rebond de jeudi, le Dow Jones est en baisse de 0,9% la semaine dernière, en bonne voie pour connaître sa quatrième semaine négative sur les cinq dernières semaines. Le S&P 500 est en baisse de 0,4% sur la semaine, en phase avec sa deuxième semaine négative consécutive. Le Nasdaq Composite est en hausse de 0,8%, positionné pour briser une séquence de défaites de 4 semaines.

Les actions de Home Depot ont augmenté de 0,66% en négociation prolongée jeudi après que le détaillant a annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 20 milliards de dollars. L’annonce de Home Depot est intervenue après que la société a annoncé mardi ses bénéfices et ses revenus du premier trimestre, écrasant les attentes des analystes

– Yun Li de CNBC a contribué au reportage.