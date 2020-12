Les contrats à terme sur actions américaines étaient stables dans les échanges de nuit de mardi, en s’appuyant sur la vigueur récente qui a porté les principales moyennes à des niveaux records.

Les contrats à terme sur Dow ont chuté de 45 points. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,02% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont gagné 0,08%.

Le composant Dow Salesforce a annoncé l’acquisition de la plate-forme de messagerie Slack pour 27,7 milliards de dollars après la cloche de mardi. L’accord Slack est le plus gros contrat jamais réalisé par l’éditeur de logiciels cloud.

Les principales moyennes sont apparues mardi, le premier jour de décembre, s’ajoutant à leurs fortes gains par rapport au mois précédent. Le Dow Jones a grimpé de 185 points, aidé par un bond de 3% de l’action d’Apple. La moyenne de 30 actions a atteint un record intrajournalier lors de la séance de mardi.

Le S&P 500 a grimpé de 1,13% pour clôturer à un niveau record. Le Nasdaq Composite a également enregistré un nouveau record, clôturant en hausse de 1,3%, alors que les actions technologiques à méga capitalisation ont toutes clôturé dans le vert.

«Le début des vaccinations contre Covid-19 approche, mettant au premier plan« l’achat sur toute baisse »», a déclaré à CNBC Jim Paulsen, stratège en chef des investissements au groupe Leuthold. « Après une séance de lundi plus faible, mardi a amené les investisseurs à la recherche d’une opportunité d’augmenter les expositions au risque. L’activité a encore été stimulée aujourd’hui par la hausse des rendements obligataires parallèlement à un marché boursier plus solide, ajoutant à l’optimisme que la dynamique économique récente pourrait rester saine malgré l’hiver. Surge de cas de Covid-19. «

Le sentiment a pris de l’ampleur après qu’un groupe de législateurs a dévoilé un plan de relance de 908 milliards de dollars, cependant, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a rejeté la proposition plus tard dans la journée. Pourtant, les investisseurs espèrent un deuxième plan de relance dans la période boiteuse du Congrès.

Les actions sortent de leur meilleur mois depuis plus de trois décennies. Le Dow Jones a gagné plus de 11% en novembre, enregistrant sa meilleure performance sur un mois depuis janvier 1987. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont progressé de 10,8% et 11,8%, respectivement, pour leurs plus fortes progressions mensuelles depuis avril.

Le rallye de novembre a été soutenu par des nouvelles positives sur les vaccins de plusieurs sociétés pharmaceutiques. Les développements ont poussé les investisseurs vers des actions qui reposent sur une forte reprise économique.

Malgré les données positives sur les vaccins, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a qualifié les perspectives économiques d ‘ »extraordinairement incertaines » mardi lorsque lui et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont parlé devant le Congrès cette semaine dans le cadre des mises à jour obligatoires sur le financement de la loi CARES. Mnuchin a demandé au Congrès une aide de 300 milliards de dollars pour les restaurants à l’approche des mois d’hiver.

Les données de paie privées d’ADP seront publiées mercredi à 8 h 15 HE. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à ce que 475 000 emplois privés aient été ajoutés en novembre, contre 365 000 en octobre.

