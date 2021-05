Les contrats à terme sur actions sont stables après un bon début de semaine de négociation

Les contrats à terme sur actions américaines ont peu changé dans les échanges de nuit de lundi après une forte session menée par les actions technologiques et la réouverture des jeux.

Les contrats à terme sur Dow n’ont augmenté que de 30 points. Les contrats à terme sur S&P 500 ont progressé de 0,12% et les contrats à terme sur Nasdaq 100 de 0,1%.

Les principales moyennes ont augmenté lundi, menées par les valeurs technologiques et les entreprises qui bénéficient d’une forte réouverture de la pandémie alors que les cas de Covid chutent à leur plus bas niveau depuis juin Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 186 points, aidé par les gains de Microsoft, Salesforce et Cisco .

Le S&P 500 a grimpé de 1%. Le Nasdaq Composite a été le surperformant relatif, avec un bond de 1,4% alors que Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google-parent Alphabet ont affiché des gains.

L’indice de référence des petites capitalisations Russell 2000 a grimpé de 0,5%.

Lundi « a été motivé par le soulagement de l’anxiété liée à l’inflation », a déclaré Jim Paulsen, stratège en chef des investissements au Leuthold Group, à CNBC. « La preuve que les craintes d’inflation se calmaient sur les marchés des obligations et des matières premières a commencé à pousser le marché boursier à la fin de la semaine dernière et s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui. »

« Les valeurs de croissance, y compris la technologie, ont regagné le leadership alors que les craintes de rendement et d’inflation s’atténuent », a ajouté Paulsen.

La récente déroute de Bitcoin s’est également stabilisée lundi. La crypto-monnaie a chuté en dessous de 32000 dollars dimanche, pour récupérer environ 17% à plus de 39000 dollars lundi, selon Coin Metrics.

AutoZone, Nordstrom, Toll Brothers, Agilent, Intuit et Urban Outfitters publient mardi leurs résultats trimestriels.