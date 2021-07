Les contrats à terme sur actions sont stables après que les principales moyennes sont devenues positives pour la semaine

Les contrats à terme sur indices boursiers américains sont restés stables dans les échanges au jour le jour mercredi, après que les principales moyennes ont progressé au cours des échanges réguliers pour devenir positives pour la semaine.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont gagné 27 points. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 étaient légèrement plus élevés.

Au cours de la séance, le Dow a gagné 286 points, soit 0,83%, tandis que le S&P a grimpé de 0,82%. Le Nasdaq Composite a été le surperformant relatif, en hausse de 0,92%. L’énergie a été le groupe S&P le plus performant, progressant de 3,5 % grâce au rebond des prix du pétrole.

Les gains de mercredi se sont appuyés sur la solide séance de mardi, et les principales moyennes ont maintenant effacé les pertes de la liquidation de lundi. Le Dow Jones a chuté de plus de 700 points pour commencer la semaine alors que l’augmentation des cas de Covid dans le monde a frappé le sentiment. Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté à un plus bas de cinq mois à 1,17% en début de semaine, ce qui a également incité les investisseurs à se débarrasser des actions. Mercredi, le rendement à 10 ans a augmenté de 8 points de base à 1,29%.

« La vérité est que les investisseurs ont été très gâtés par les récentes performances boursières », a noté Ryan Detrick, stratège en chef des marchés financiers de LPL Financial. « Incroyablement, nous n’avons pas vu autant de recul de 5 % depuis octobre. Même si nous pensons fermement que ce marché haussier est bel et bien vivant, ne nous leurrons pas en pensant que les arbres poussent pour toujours. Le risque augmente sans aucun doute à mesure que nous nous dirigeons vers le mois d’août et de septembre difficiles. »

Une semaine chargée de gains se poursuivra jeudi. AT&T, DR Horton, Southwest Air, American Airlines, Abbott Labs et Union Pacific figurent parmi les noms sur le pont avant la cloche d’ouverture. Intel, Twitter, Snap et Capital One publieront des mises à jour trimestrielles après la fermeture du marché.

Jusqu’à présent, 15% du S&P 500 ont déclaré des bénéfices, avec 88% dépassant les estimations de bénéfices, selon Refinitiv. Parmi les entreprises qui ont déclaré, 84 % ont dépassé les attentes en matière de revenus.

Les investisseurs surveilleront également jeudi le nombre de demandes de chômage hebdomadaires du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à ce que le nombre de dépôts pour la première fois soit de 350 000, en baisse par rapport à la lecture précédente de 360 ​​000. Les chiffres des ventes de maisons existantes seront également publiés.

« Nous nous attendons à une poursuite des transactions bâclées pendant les mois d’été saisonnièrement faibles; cependant, notre scénario de base reste que la tendance principale au cours des 12 prochains mois reste à la hausse », a écrit Keith Lerner, stratège en chef des marchés chez Truist, dans une note aux clients. « Le S&P 500, qui vient d’atteindre un nouveau record la semaine dernière, a connu l’une des périodes les plus longues de la dernière décennie sans un recul de 5% », a-t-il ajouté.