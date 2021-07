Les contrats à terme sur actions sont stables après que le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré une autre série de records

Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, aux États-Unis, le 30 juin 2021.

Les contrats à terme sur actions sont restés stables dans les échanges du jour au lendemain alors que Wall Street s’apprête à lancer la semaine de vacances raccourcie avec le S&P 500 à un niveau record.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average n’ont augmenté que de 25 points. Les contrats à terme S&P 500 ont peu changé et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0,1%. Les marchés américains sont restés fermés pour le jour férié du 4 juillet.

Le brut West Texas Intermediate a dépassé 76 dollars le baril alors qu’une réunion clé entre le groupe de producteurs de pétrole OPEP et ses partenaires sur la politique de production de brut a été annulée. Le report est intervenu alors que les Émirats arabes unis ont rejeté une proposition visant à prolonger l’augmentation de la production de pétrole pour une deuxième journée.

Le S&P 500 sort d’une séquence de sept jours de victoires consécutives, la plus longue depuis août, au milieu d’une série de rapports économiques solides, dont un rapport sur l’emploi meilleur que prévu vendredi. Le Nasdaq Composite, riche en technologies, a également atteint un niveau record lors de la session précédente.

L’économie a créé 850 000 emplois le mois dernier, selon le Bureau of Labor Statistics. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendaient à un ajout de 706 000.

Pourtant, beaucoup à Wall Street s’attendent à des gains plus faibles et plus agités du reste de l’année après une solide performance au premier semestre dans un contexte de réouverture économique historique. Le S&P 500 est en hausse de près de 16% depuis le début de l’année.

« L’économie américaine est en plein essor, mais c’est désormais un fait connu et les marchés d’actifs le reflètent. Ce qui n’est plus aussi clair, c’est à quel prix cette croissance va se réaliser », a déclaré Michael Wilson, stratège en chef des actions américaines chez Morgan Stanley une note.

« Des coûts plus élevés signifient des bénéfices plus faibles, une autre raison pour laquelle le marché boursier global s’est rétréci… les marchés boursiers devraient faire une pause cet été alors que les choses se réchauffent », a déclaré Wilson.

L’objectif consensuel de Wall Street en fin d’année pour le S&P 500 s’élève à 4 276, ce qui représente une perte de près de 2% par rapport à la clôture de vendredi de 4 352,34, selon le CNBC Market Strategist Survey qui rassemble les prévisions des 16 meilleurs stratèges.

Les investisseurs attendent la publication du procès-verbal de la réunion du Comité fédéral de l’open market de juin prévue mercredi pour avoir des indices sur les discussions en coulisses de la banque centrale sur la liquidation de son programme d’assouplissement quantitatif.