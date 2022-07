Les contrats à terme sur actions sont stables après que Dow ait inversé sa trajectoire pour commencer une semaine de bénéfices chargée

Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 13 juillet 2022.

Les contrats à terme sur actions étaient stables après que le Dow Jones Industrial Average ait chuté de plus de 200 points au cours de la séance de lundi, inversant un rallye antérieur alors que la saison des bénéfices se poursuivait sérieusement.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 6 points, soit 0,02 %. Les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,07% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0,01%. Les actions d’IBM ont chuté de plus de 4% après les heures d’ouverture lorsque la société technologique d’origine a abaissé ses prévisions de flux de trésorerie, même en déclarant des bénéfices supérieurs aux estimations de revenus et de revenus de Wall Street.

Plus tôt, le Dow a perdu plus de 200 points pour terminer la journée dans le rouge, inversant un rallye matinal alimenté par de solides rapports sur les bénéfices de Goldman Sachs et Bank of America. Le pétrole a dépassé les 100 dollars le baril et le bitcoin a atteint les niveaux les plus élevés observés depuis la mi-juin.

Vers la fin de la séance de négociation, les actions ont été entraînées vers le bas sur une Rapport Bloomberg qu’Apple ralentirait l’embauche et les dépenses de croissance l’année prochaine pour se préparer à un éventuel ralentissement économique. Les actions du fabricant d’iPhone ont terminé la journée en baisse d’environ 2,1 %.

Le sentiment mensuel des constructeurs de maisons a plongé de 12 points à 55, le plus bas depuis le début de la pandémie, selon un rapport lundi de la National Association of Home Builders. La confiance est mise sous pression dans une foule de secteurs économiques alors que la Réserve fédérale poursuit sa campagne de hausse des taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation élevée. La prochaine réunion politique de la Fed se terminera le mercredi 27 juillet.

Pourtant, la question de savoir si les États-Unis connaîtront une récession, ainsi que sa durée et sa profondeur potentielles, font l’objet d’un débat.

“Lorsque nous pensons aux bénéfices et que nous pensons à la situation actuelle des actions, nous pensons qu’il y a un avantage simplement parce qu’il peut y avoir une surévaluation de cette récession que certaines personnes pensent être imminente ou déjà imminente”, a déclaré Julian Emanuel, directeur général principal d’Evercore ISI. , lors de l’émission Fast Money de lundi sur CNBC.

Le flot de résultats du deuxième trimestre se poursuit cette semaine. Johnson & Johnson et Hasbro publieront leurs résultats trimestriels avant la cloche mardi, les rapports de Netflix après la clôture du marché. Plus tard dans la semaine, Tesla, United Airlines, American Airlines, Snap, Twitter et Verizon sont parmi ceux qui doivent faire rapport.