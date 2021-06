Les contrats à terme sur actions sont stables après que Dow ait commencé la semaine en baisse

Le Nasdaq Composite a légèrement augmenté de 0,5% lundi, stimulé par les actions de Biogen. L’action biopharmaceutique a bondi de 38 % après que la FDA a approuvé son médicament révolutionnaire contre la maladie d’Alzheimer.

Les actions Meme ont poursuivi leur rallye lundi. Les actions d’AMC Entertainment ont bondi de 14,8%, et les actions de BlackBerry et GameStop ont également augmenté à deux chiffres. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré lundi qu’elle surveillait la volatilité continue du marché et s’est engagée à protéger les investisseurs de détail.

Les investisseurs attendent de nouveaux signaux d’inflation plus tard cette semaine après le rapport sur l’emploi de vendredi. Alors que les États-Unis ont créé moins d’emplois que prévu en mai, le taux de chômage est tombé à 5,8 % contre 6,1 % et les marchés ont réagi positivement à l’annonce.

« Le commerce de reflation prend un peu de recul alors même que le rapport sur la masse salariale » Boucle d’or « de vendredi a servi à apaiser certaines inquiétudes selon lesquelles l’économie pourrait se porter un peu trop bien », a déclaré Chris Hussey de Goldman Sachs dans une note lundi. « L’action du marché d’aujourd’hui montre que ces préoccupations pourraient être là pour rester. »

L’indice des prix à la consommation de mai devrait être publié jeudi. Les économistes s’attendent à ce que l’IPC augmente de 4,7% par rapport à l’année précédente, selon Dow Jones. En avril, l’IPC a augmenté de 4,2 % sur une base annuelle, la hausse la plus rapide depuis 2008.

Tous les regards sont tournés vers la prochaine réunion du Federal Open Market Committee prévue les 15 et 16 juin alors que les investisseurs recherchent ce que les responsables de la Fed diront sur l’inflation et la politique monétaire. Les récents commentaires des responsables suggèrent que la Fed commence à préparer les marchés à réduire ses achats d’actifs.