Les contrats à terme sur actions sont stables après le Dow, le S&P 500 après une semaine de perte

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont peu changé au cours de la nuit de dimanche, après que le S&P 500 ait affiché sa deuxième semaine négative consécutive.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont glissé de 13 points. Les contrats à terme sur S&P 500 ont baissé de 0,07%, tandis que les contrats à terme sur Nasdaq 100 ont baissé de 0,18%.

Les actions sortent d’une semaine mitigée qui a vu le Dow afficher sa quatrième semaine négative en cinq, tandis que le S&P a enregistré deux semaines consécutives de pertes pour la première fois depuis février. Le Nasdaq Composite, quant à lui, a gagné 0,31% la semaine dernière, cassant une séquence de quatre semaines de défaites.

Malgré le gain hebdomadaire de l’indice de haute technologie, cependant, le Nasdaq Composite a terminé la session de vendredi dans le rouge alors que les prix du bitcoin ont de nouveau baissé, ce qui a exercé une pression sur le secteur de la technologie au sens large.

La vente de la crypto-monnaie s’est poursuivie dimanche, le bitcoin ayant chuté d’environ 16% à moins de 32000 dollars, selon les données de Coin Metrics. Mercredi, les prix du bitcoin ont chuté à un peu plus de 30000 dollars, chutant au niveau le plus bas depuis fin janvier.

«La hausse rapide de la valeur des devises numériques a connu une accélération majeure cette semaine alors que les crypto-monnaies de tous bords ont vu leurs prix baisser fortement», ont écrit les stratèges de la CIBC dans une note aux clients. « La classe d’actifs continue d’être très volatile, avec le potentiel de mouvements de prix importants résultant d’un seul tweet ou commentaire public. »

Le déclin est survenu alors que les régulateurs chinois ont appelé à des lois plus strictes concernant l’extraction et le commerce de la crypto-monnaie.

« Malgré l’effondrement des marchés de la cryptographie cette semaine et les minutes plutôt bellicistes du FOMC, une autre baisse des actions a été achetée par les investisseurs », a écrit JPMorgan dans une note aux clients. « Cette mentalité » acheter le dip « a été remarquablement forte cette année et a fourni un support empêchant toute petite correction des marchés d’actions et de risque de s’étendre », a ajouté la firme.

La Réserve fédérale a laissé entendre lors de sa réunion d’avril que des politiques monétaires faciles pourraient être reconsidérées si l’économie continue de montrer des signes d’amélioration rapide, selon les minutes de la réunion publiées la semaine dernière.

Pour l’avenir, un certain nombre de sociétés de vente au détail devraient publier des résultats trimestriels dans la semaine à venir, notamment Nordstrom, Urban Outfitters, Gap et Ulta. Plusieurs entreprises technologiques publieront également des mises à jour trimestrielles, notamment Nvidia, Snowflake, Workday et Salesforce. Sur le front des données économiques, la confiance des consommateurs et les nouvelles données sur les ventes de maisons seront publiées mardi.

À l’approche de la dernière semaine de négociation complète du mois, le Dow Jones est sur la bonne voie pour afficher un gain pour mai, tandis que le S&P est sur la bonne voie pour remporter une séquence de trois mois consécutifs. Le Nasdaq Composite, qui est en baisse de plus de 3% pour le mois, est en passe de rompre sa plus longue séquence de victoires mensuelles depuis janvier 2018, avec son premier mois négatif en sept.

Après avoir surperformé depuis le début de l’année, les petites capitalisations ont récemment fait face à une faiblesse, et le Russell 2000 est en bonne voie pour remporter une séquence de sept mois consécutifs.

«Nous pensons que la tendance saccadée / latérale se poursuivra un peu plus longtemps et que le marché connaîtra des craintes de liquidation en cours de route», a noté Adam Crisafulli, fondateur de Vital Knowledge. « Bien que les actions absorbent bien jusqu’à présent beaucoup de changements, tous les points d’inflexion ont encore plus de temps à jouer. »

– Michael Bloom de CNBC a contribué au reportage.