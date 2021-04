Une plaque de rue de Wall Street est affichée devant la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le jeudi 11 février 2021.

Les contrats à terme liés aux principaux indices boursiers américains sont restés stables au cours de la séance nocturne de dimanche soir, ce qui suggère que Wall Street pourrait voir des échanges étouffés lundi après avoir atteint de nouveaux records la semaine dernière.

Les contrats à terme Dow ont perdu 2 points, tandis que les contrats liés au S&P 500 et au Nasdaq 100 ont également peu changé.

Le mouvement tiède sur le marché à terme dimanche a suivi une autre clôture record pour le Dow Jones Industrial Average vendredi, quand il a gagné près de 300 points pour terminer à 33 800,6. Le S&P 500 a gagné 0,8% et a atteint sa troisième clôture record consécutive.

Les actions liées à la reprise de l’économie ont mené bon nombre des gains de la semaine dernière alors que les efforts de vaccination à travers les États-Unis se sont accélérés. Le Dow et le S&P 500 ont grimpé d’au moins 2% la semaine dernière. Le Nasdaq a progressé de 3,1% au cours de la même période alors que certains commerçants se sont emparés de grands noms de la technologie, Apple en hausse de plus de 8% et Amazon et Alphabet gagnant chacun plus de 6%.

La saison de publication des résultats du premier trimestre débute cette semaine, avec des attentes fixées pour des nouvelles globalement positives et une tendance haussière pour les actions américaines grâce à la reprise de l’économie. Beaucoup des plus grandes banques du pays, y compris Goldman Sachs et JPMorgan Chase, publieront cette semaine les résultats des trois mois terminés le 31 mars.

La semaine à venir est également remplie de discours de la Réserve fédérale et de données économiques clés, y compris une lecture de l’inflation très attendue mardi, lorsque l’indice des prix à la consommation sera publié.

Le président de la Fed, Jerome Powell, entame une semaine de multiples apparitions à la Fed avec une interview dimanche soir sur «60 minutes». Il prend également la parole mercredi lors d’un événement du Economic Club of Washington.

«Un choc budgétaire positif, de forts vents favorables au logement, un stock d’épargne important et la Fed laissant l’inflation dépasser 2% marquent un contexte économique fondamentalement différent», a écrit le stratège actions d’Evercore ISI, Dennis DeBusschere, dans un courriel. « Les données américaines devraient être solides cette semaine et les vaccinations américaines augmentent. Les taux réels sont encore trop négatifs et vont à la hausse, soutenant la surperformance des facteurs de risque. »

Les investisseurs garderont également un œil sur les efforts du président Joe Biden pour faire avancer une proposition d’infrastructure majeure connue sous le nom de plan américain pour l’emploi. Biden, qui avec d’autres démocrates a promis une refonte importante de l’infrastructure lors des élections de 2020, rencontrera lundi un groupe bipartisan de législateurs pour tenter de persuader Capitol Hill de soutenir le paquet de 2 billions de dollars.

Le Congrès reviendra à Washington cette semaine et siégera pour la première fois depuis que Biden a lancé sa proposition, qui consacre des centaines de milliards de dollars aux routes, aux ponts, aux aéroports, au haut débit, aux véhicules électriques, au logement et à la formation professionnelle.

Le plan du président augmenterait également le taux d’imposition des sociétés à 28% et sévirait contre d’autres stratégies d’évasion fiscale à l’étranger.