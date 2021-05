Les contrats à terme sur actions sont stables après le début de la semaine à Wall Street avec des pertes modestes

Les contrats à terme liés aux principaux indices boursiers américains sont restés stables lors de la séance nocturne de lundi soir après que Wall Street a lancé la semaine avec des pertes modestes.

Les contrats à terme sur Dow ont ajouté 17 points, tandis que les contrats liés au S&P 500 se sont négociés autour de la ligne plate. Les contrats à terme Nasdaq 100 ont également peu changé.

Les mouvements de la séance nocturne sont intervenus après la faiblesse persistante des valeurs technologiques qui ont conduit les principaux indices à la baisse lundi.

Le Dow Jones Industrial Average a plongé de 54,34 points, ou 0,2%, à 34 327,79. Le S&P 500 a perdu 0,3% à 4 163,29 alors que le secteur de la technologie recule de 0,7%. Le Nasdaq Composite a chuté de 0,4% à 13 379,05.

Les actions des grandes technologies ont chuté pour commencer la semaine, Apple et Netflix ayant chacun perdu 0,9%. Microsoft a perdu 1,2%, tandis que Tesla a chuté de plus de 2% alors que le célèbre investisseur Michael Burry a révélé une position courte sur le constructeur de voitures électriques.

Le stock de services de communication Discovery a résisté à cette tendance après qu’AT & T a annoncé lundi qu’il fusionnerait WarnerMedia, qui comprend HBO, avec Discovery. L’action de classe B de Discovery a bondi de près de 14%, tandis qu’AT & T a terminé la journée légèrement en baisse après avoir atteint un record plus tôt dans la séance.

Les actions à forte croissance sont restées sous pression au cours des dernières sessions alors que les investisseurs s’inquiètent de savoir si une poussée d’inflation va s’enraciner ou exploser comme l’attend la Réserve fédérale. Une inflation supérieure à l’objectif de 2% de la Fed pendant une période prolongée pourrait inciter la banque centrale à resserrer sa politique monétaire et à freiner les actions qui surclassent le marché lorsque les taux d’intérêt sont bas.

« La flambée des données d’inflation a intensifié le fossé entre les valeurs de croissance séculaires, qui dépendent de taux d’intérêt plus bas pour plus longtemps, et les investissements basés sur la valeur, qui nécessitent une courbe de rendement plus pentue », a écrit Lisa Shalett, directrice des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management.

« Bien que les marchés anticipaient un changement radical dans les données en raison de la réouverture économique, l’ampleur des surprises a été démesurée, entraînant une hausse de la volatilité des actions et une baisse des indices boursiers par rapport à des sommets historiques », at-elle ajouté. « Les déséquilibres offre / demande dans les matières premières, les produits manufacturés et même le travail expliquent en grande partie le bond de l’inflation, soutenant l’argument selon lequel la tendance est transitoire. »

Les investisseurs ont blâmé cette angoisse pour la performance lamentable du S&P 500 la semaine dernière, qui a vu l’indice général du marché chuter de 4% en milieu de semaine au milieu des craintes d’inflation accrues. L’indice de référence des actions a finalement rebondi et a terminé la semaine en baisse de 1,4%.

Le Nasdaq Composite, très technologique, particulièrement sensible aux craintes d’inflation, a chuté de 2,3% la semaine dernière. Le Dow Jones de premier ordre a chuté de 1,1% au cours de cette période. Les trois indices de référence ont affiché leur pire semaine depuis le 26 février.

Le compte rendu de sa dernière réunion de la Fed, qui sera publié mercredi, pourrait offrir quelques indices sur la réflexion des décideurs politiques sur l’inflation.

Ailleurs, la saison des résultats du premier trimestre se termine avec plus de 90% des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Jusqu’à présent, 86% des sociétés du S&P 500 ont signalé une surprise positive du BPA, ce qui marquerait le pourcentage le plus élevé de surprises positives en matière de bénéfices depuis 2008, lorsque FactSet a commencé à suivre cette mesure.

Walmart, Home Depot et Macy’s publieront des résultats mardi.