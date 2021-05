Les contrats à terme sur actions sont stables après la liquidation de la croissance et de la technologie

Mardi, les investisseurs sont sortis des valeurs technologiques et de croissance, poussant le Nasdaq Composite en baisse de 1,9%. Les actions de Netflix ont perdu 1,2% et Microsoft de 1,6%. Amazon et Facebook ont ​​perdu respectivement 2,2% et 1,3%. Apple a chuté de 3,5% et Alphabet de 1,6%.

Le S&P 500 a effacé les gains de lundi, perdant 0,7%. Le Dow Jones Industrial Average a terminé la journée en hausse d’environ 20 points après avoir perdu plus de 300 points à un moment donné mardi.

L’indice de référence des petites capitalisations Russell 2000 a chuté de 1,3%. La réouverture de jeux comme les compagnies aériennes, les casinos et les compagnies de croisière a également entraîné une pression à la vente.

Il y a un certain nombre de raisons possibles à la pression à la baisse, y compris les craintes d’une hausse de l’inflation, les inquiétudes que la Réserve fédérale pourrait avoir à réduire le stimulus monétaire plus tôt que télégraphié, et le potentiel de hausses d’impôts dans les mois à venir.

Les actions américaines ont atteint leur plus bas niveau de la journée après les commentaires de la secrétaire au Trésor Janet Yellen selon lesquels les taux d’intérêt pourraient devoir augmenter quelque peu pour empêcher la surchauffe de l’économie.

La saison des résultats se poursuit mercredi avec des rapports de General Motors, Hilton Worldwide, Allstate et Etsy. Alors que les bénéfices ont été solides au premier trimestre et que les entreprises ont augmenté leurs prévisions, les actions ne progressent pas toujours à la hausse après de bonnes nouvelles. Les investisseurs ont déclaré à CNBC que cela pourrait signifier que les perspectives positives sont déjà intégrées dans les actions.

Les données de paie privées seront également publiées mercredi à 8 h 15 HE. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à ce que 800 000 emplois privés soient ajoutés en avril, contre 517 000 en mars, selon ADP. Ces chiffres précèdent le rapport sur l’emploi de vendredi, très surveillé.

Deux lectures clés sur le secteur des services seront également publiées mercredi matin.