Traders à la Bourse de New York.

Les contrats à terme sur actions sont restés stables dans les échanges de nuit de lundi alors que les investisseurs se préparaient à un autre lot de bénéfices des entreprises.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average et les contrats à terme sur le S&P 500 ont peu changé. Les contrats à terme Nasdaq 100 ont légèrement augmenté de 0,1%.

Les actions de Tesla ont chuté de 2,5% dans le cadre des échanges prolongés, même après que le constructeur de voitures électriques ait affiché un bénéfice net record de 438 millions de dollars. Tesla a également dépassé les attentes en matière de bénéfices et de revenus, dopé par les ventes de bitcoins et de crédits réglementaires.

La saison des résultats du premier trimestre passe à la vitesse supérieure mardi avec des sociétés clés telles que Alphabet, Microsoft, Starbucks et AMD rapportant après la cloche.

Jusqu’à présent, avec environ un tiers du S&P 500 ayant publié des chiffres, 84% des entreprises ont enregistré une surprise positive sur les bénéfices, selon FactSet. Cependant, les mouvements boursiers ont été relativement modérés à la suite des bons résultats, le marché se situant à des niveaux records avec des valorisations élevées.

L’action de GameStop a bondi de 12% après les heures d’ouverture après que le détaillant de jeux vidéo a annoncé avoir vendu 3,5 millions d’actions supplémentaires, recueillant 551 millions de dollars pour accélérer la transformation du commerce électronique de l’entreprise.

Le S&P 500 a légèrement augmenté pour clôturer à un autre record lundi, tandis que le Nasdaq Composite, très technologique, a grimpé de 0,9% pour atteindre son premier nouveau record depuis le 12 février.

« Des mesures de grande ampleur suggèrent que les actions pourraient encore avoir plus d’avantages », a déclaré Jeff Buchbinder, stratège actions chez LPL Financial. « Bien que les valorisations soient élevées, elles semblent toujours raisonnables si l’on tient compte des taux d’intérêt et de l’inflation. »

La Réserve fédérale ouvre mardi sa réunion politique de deux jours. On ne s’attend pas à ce que la banque centrale prenne des mesures, mais les économistes s’attendent à ce qu’elle défende sa politique de laisser l’inflation monter en flèche.