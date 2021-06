Les contrats à terme sur actions sont stables après la clôture du S&P 500 à un record

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont peu changé au cours de la séance de la nuit de lundi, après que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont clôturé à des niveaux record.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average sont restés stables. Les contrats à terme S&P 500 étaient également stables, tandis que les contrats à terme Nasdaq 100 ont baissé de 0,1%.

Les actions ont atteint de nouveaux sommets lors des échanges réguliers lundi au milieu de la force des Big Tech. Le S&P 500 a progressé de 0,23%, enregistrant sa troisième clôture record consécutive. Le Nasdaq a gagné près de 1%, affichant sa cinquième séance positive au cours des six dernières, et a également clôturé à un nouveau sommet. Le Dow Jones, cependant, a perdu 151 points au milieu d’un recul de Boeing et Chevron, entre autres noms.

« Les marchés ont bien démarré cette année », a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés de LPL Financial. « Cependant, la plupart de ces gains sont intervenus au début de l’année et de nombreuses actions ont stagné au cours des derniers mois », a-t-il ajouté. Detrick estime que les investisseurs devraient rester surpondérés en actions par rapport aux obligations, mais a souligné certaines inquiétudes sur le marché, notamment des valorisations élevées.

Les actions de croissance ont continué de surperformer lundi, le Russell 1000 augmentant de près de 1% tandis que son homologue de valeur a terminé dans le rouge. Le commerce de valeur a surperformé pendant une grande partie de l’année, mais récemment, les investisseurs sont revenus dans les secteurs du marché axés sur la croissance. Ces actions sont en hausse de 6% pour juin, tandis que la valeur a baissé de plus de 1%.

« La percée vers de nouveaux sommets de croissance a été le catalyseur pour pousser le S&P 500 vers de nouveaux sommets », a noté JC O’Hara, technicien en chef du marché de MKM Partners. « Nous voyons la situation dans laquelle la croissance pourrait continuer à surperformer la valeur dans les semaines à venir », a-t-il déclaré, sur la base d’une analyse technique.

Les actions de Morgan Stanley ont progressé de 3% au cours de la négociation prolongée après que la société a annoncé qu’elle doublerait son dividende trimestriel. La banque a également annoncé un programme de rachat d’actions de 12 milliards de dollars. L’annonce fait suite aux tests de résistance de la semaine dernière par la Réserve fédérale, que les 23 banques testées ont réussi.

Bank of America, Goldman Sachs et JPMorgan ont également annoncé des augmentations de dividendes.

Le marché entrant dans les derniers jours de bourse de juin et du deuxième trimestre, le S&P 500 est en passe d’enregistrer son cinquième mois consécutif de gains. Le Nasdaq se prépare pour son septième mois positif au cours des huit derniers. Le Dow Jones, cependant, est dans le rouge pour le mois et est en passe de marquer une séquence de quatre mois de victoires consécutives.