Les contrats à terme sur actions sont stables après la clôture du Dow Jones à un record

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont peu changé au cours de la nuit de mercredi, après la clôture du Dow Jones à un record.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont diminué de 21 points. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont chacun baissé de 0,1%.

Au cours de la session, le Dow Jones a gagné 97 points pour terminer à un nouveau record de clôture. L’indice de référence de 30 actions a également établi un nouveau record intrajournalier après avoir augmenté de près de 200 points à un moment donné.

Le S&P 500 a légèrement augmenté de 0,1%, tandis que le Nasdaq Composite a glissé de 0,4% pour sa quatrième session négative consécutive et sa plus longue séquence de pertes quotidiennes depuis octobre. L’indice high tech et le S&P 500 sont chacun plus bas pour la semaine. Le Dow Jones est sur la bonne voie pour briser une séquence de défaites de deux semaines.

Netflix, Amazon et Facebook figuraient parmi les noms technologiques qui ont décliné mercredi, chacun chutant de plus de 1%.

«La dynamique des bénéfices du secteur technologique par rapport au marché plus large a culminé fin mai 2020», a déclaré Keith Lerner, stratège en chef du marché chez Truist. «Étant donné que nous prévoyons que l’économie croîtra bien au-dessus de la tendance cette année et la prochaine, la valeur devrait en bénéficier. En effet, lorsque l’on regarde les indices de valeur, ils sont dominés par les financières et ont tendance à être plus exposés aux secteurs économiquement sensibles qui mis à profit pour une reprise économique. «

L’indice Russell 1000 Value a gagné 16% cette année, tandis que l’indice Russell 1000 Growth a progressé de 5%.

Sur le front des données, les premières demandes de chômage seront publiées jeudi. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à un tirage de 527 000 exemplaires. Les données arrivent un jour avant la publication du rapport sur l’emploi d’avril vendredi.

« La croissance de l’emploi a été forte et en augmentation au cours des trois derniers mois. Les chiffres de l’emploi en avril devraient afficher un autre gain significatif, les licenciements ayant diminué d’un sixième au cours du mois », a noté Brad McMillan, directeur des investissements pour Commonwealth Financial Network.

Cependant, il a ajouté que des inquiétudes subsistent sur le marché. D’une part, les plans de relance fédéraux ont stimulé la croissance et, à un moment donné, l’économie devra renouer avec la croissance organique.

La semaine de revenus la plus chargée est maintenant dans le rétroviseur, mais un certain nombre d’entreprises n’ont pas encore fourni leurs mises à jour trimestrielles.

Anheuser-Busch InBev, Regeneron, ViacomCBS et Kellogg sont parmi les noms sur le pont avant la cloche d’ouverture. Dropbox, Expedia, Roku, Beyond Meat, Shake Shack et Square feront leur rapport après la fermeture du marché.