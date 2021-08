Les contrats à terme sur actions sont stables alors que les investisseurs attendent plus de données sur l’emploi

Les contrats à terme liés aux principaux indices boursiers américains ont peu changé au début de la séance de nuit mercredi soir alors que Wall Street semblait s’améliorer après une semaine mitigée.

Les contrats à terme Dow ont augmenté de 12 points, tandis que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont chacun augmenté de moins de 0,1%.

Les mouvements de la session prolongée sont intervenus après une session régulière principalement inférieure.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 323,73 points, ou 0,9%, et a clôturé près de son plus bas de la session à 34 792,67. Le S&P 500 a glissé d’environ 0,5% pour terminer à 4 402,66, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 0,1% à 14 780,53.

Jeudi, les investisseurs recevront une autre mise à jour sur la situation de l’emploi aux États-Unis avec la dernière mise à jour hebdomadaire du ministère du Travail sur les demandes de chômage initiales. Les bénéfices récents et les données économiques ont été globalement solides, mais certains économistes craignent que la croissance économique et les gains d’emploi ne s’atténuent à partir d’ici.

« De nombreux facteurs sont probablement à l’origine des pénuries de travailleurs ; les inquiétudes concernant la contamination par le virus, les responsabilités en matière de garde d’enfants, l’inadéquation des compétences et les généreuses prestations d’assurance-chômage », a déclaré Abbey Omodunbi, économiste principale du PNC, dans un e-mail. Au second semestre, « une plus grande concurrence pour les travailleurs, en particulier dans le secteur des loisirs et de l’hôtellerie, soutiendra l’accélération de la croissance des salaires, stimulant les revenus des ménages et les dépenses de consommation ».

Les résultats d’une enquête sur la masse salariale privée d’ADP publiés mercredi ont montré un gain de 330 000 emplois pour juillet, bien en deçà de l’estimation consensuelle de 653 000. Le rapport officiel sur l’emploi du ministère du Travail, qui a généralement plus d’impact sur les investisseurs, sera publié vendredi.

Le rendement du Trésor à 10 ans s’échangeait à près de 1,18% mercredi soir après avoir brièvement chuté en dessous de 1,13% plus tôt dans la séance.

Les actions de Roku et Uber ont chuté dans les échanges prolongés après chaque publication des résultats trimestriels. Etsy s’est évanoui à deux chiffres dans les échanges après les heures normales après que la société a donné des orientations pour le trimestre en cours qui indiquaient que le boom du commerce alimenté par la pandémie pourrait toucher à sa fin.

Au cours des échanges réguliers mercredi, les actions de Robinhood ont bondi de 50%, poursuivant un bond volatil après le premier appel public à l’épargne de la semaine dernière. Les actions des semi-conducteurs ont été un autre point positif, avec la hausse de Nvidia et Advanced Micro Devices.