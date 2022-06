Les contrats à terme sur actions sont stables alors que le S&P 500 suit le pire premier semestre de l’année depuis 1970

Les contrats à terme sur indices boursiers américains étaient stables pendant la nuit de mercredi, alors que le S&P 500 se prépare à boucler son pire premier semestre depuis des décennies.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont ajouté 0,1 %. Les contrats à terme S&P 500 ont gagné 0,07%, tandis que les contrats à terme Nasdaq 100 sont restés stables.

Au cours des échanges réguliers, le Dow Jones a avancé de 82 points, soit 0,27%, pour la première journée positive sur trois. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux affiché une troisième journée négative consécutive, en baisse de 0,07 % et 0,03 %, respectivement.

Le Dow et le S&P 500 sont sur la bonne voie pour leur pire période de trois mois depuis le premier trimestre de 2020, lorsque les blocages de Covid ont fait chuter les actions. Le Nasdaq Composite, riche en technologies, a baissé de plus de 20 % au cours des trois derniers mois, sa pire période depuis 2008.

Le S&P 500 est également sur la bonne voie pour son pire premier semestre depuis 1970, alors qu’une myriade de facteurs exerce une pression sur les marchés.

“La flambée de l’inflation, le pivot de la politique de la Fed et les valorisations boursières historiquement chères étaient dans l’esprit des investisseurs au début de l’année”, a noté John Lynch, directeur des investissements de Comerica Wealth Management.

“[T]a combinaison des blocages du COVID-19 en Chine et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie a encore aggravé la volatilité, les investisseurs devenant de plus en plus préoccupés par la possibilité de [a] récession mondiale au cours de l’année prochaine », a-t-il ajouté.