Les contrats à terme sur actions sont stables alors que le S&P 500 atteint un record, Wall Street devrait lancer le deuxième semestre de 2021

Les contrats à terme sur actions américaines étaient stables dans les échanges au jour le jour mercredi alors que les investisseurs se préparent pour la seconde moitié de 2021.

Les contrats à terme sur Dow ont augmenté d’environ 50 points. Les contrats à terme S&P 500 ont gagné 0,15% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,05%.

Mercredi, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 210 points, aidé par une augmentation de 2,7% de Walmart. Le S&P 500 a enregistré un gain de 0,13% pour clôturer à un nouveau record de 4 297,50.

Le Nasdaq Composite était le sous-performant relatif, en baisse de 0,2% alors que Facebook, Amazon, Netflix et Alphabet, société mère de Google, ont clôturé en baisse.

Les principales moyennes ont clôturé mercredi un premier semestre et un deuxième trimestre solides.

Pour l’année, le Dow Jones est en hausse de 12,7%, se situant à environ 1,7% en dessous de son plus haut historique. Le S&P 500 a progressé de 14,4 % au premier semestre 2021 et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a augmenté de 12,5 %.

Le S&P 500 a enregistré son cinquième mois positif consécutif, en hausse de 2,2% en juin. L’indice large a également enregistré son meilleur premier semestre depuis 2019.

« De meilleures nouvelles sur Covid, les vaccinations, les réouvertures, la croissance économique et les bénéfices ont alimenté la progression. Des gains presque égaux ont été réalisés au cours des deux trimestres grâce à une rotation des dirigeants permettant une large participation », a déclaré à CNBC Jim Paulsen, stratège en chef des investissements du groupe Leuthold.

Le Russell 2000 a augmenté de plus de 17% au cours des six premiers mois de l’année dans le cadre d’une forte rotation vers les actions de valeur alors que l’économie rouvre après la pandémie de Covid-19.

« La croissance économique restera probablement forte d’ici 2021 et la question sera de savoir dans quelle mesure les craintes d’inflation reviennent, dans quelle mesure les rendements obligataires reprennent potentiellement leur progression, et si et avec quelle agressivité le bavardage politique de la Réserve fédérale devient plus belliciste », a déclaré Paulsen.

« Si les craintes inflationnistes se calment davantage et que les rendements obligataires restent bas plus longtemps, attendez-vous à ce que les actions de croissance et de technologie continuent de mener le marché boursier à la hausse. Cependant, si une forte croissance économique aggrave les inquiétudes inflationnistes et force à nouveau les rendements obligataires à augmenter, les craintes de correction pourraient s’intensifier, et le leadership devrait être centré sur les secteurs boursiers cycliques, les actions à petite capitalisation et même les actions internationales », a-t-il ajouté.

Les bons premiers semestres du marché boursier sont historiquement de bon augure pour le reste de l’année. Chaque fois qu’il y a eu un gain à deux chiffres au premier semestre, le Dow Jones et le S&P 500 n’ont jamais terminé cette année-là avec une baisse annuelle, selon les données de Refinitiv remontant à 1950.

Les dernières données sur les demandes de chômage hebdomadaires seront publiées jeudi à 8h30 HE. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à ce que les demandes initiales de chômage s’élèvent à 390 000 la semaine dernière, après un total de 411 000 pour la semaine terminée le 19 juin.

Les données sur le chômage arrivent un jour avant le rapport sur l’emploi, très surveillé, de vendredi. Les économistes s’attendent à ce que 683 000 emplois aient été créés en juin, selon un sondage Dow Jones.

Walgreens Boots Alliance publie ses résultats trimestriels avant la cloche jeudi.