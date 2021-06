Les contrats à terme sur actions sont plus bas après un début de juin en sourdine

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont peu changé au cours de la séance de la nuit de mardi, après une action modérée le premier jour de juin.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont perdu 13 points. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 étaient légèrement inférieurs.

Au cours des échanges réguliers, le Dow a gagné 47 points, ou 0,14%, après avoir augmenté de plus de 300 points à un moment donné. Le S&P a brisé une séquence de victoires de 3 jours pour ne fermer que 2 points. Le Nasdaq Composite a été le sous-performant relatif, perdant 0,09% pour sa deuxième séance négative sur trois.

Malgré l’action en sourdine, il y a eu quelques gagnants au cours de la séance, notamment sur les valeurs liées à la réouverture. Les compagnies aériennes et les compagnies de croisières ont vu leurs stocks bondir alors que les cas de Covid aux États-Unis continuent de baisser.

Les craintes d’inflation et les manières dont la Réserve fédérale pourrait réagir ont récemment pesé sur le sentiment, bien que les principales moyennes tournent toujours autour de sommets historiques.

« Les marchés restent solides », a déclaré Cliff Hodge, directeur des investissements chez Cornerstone Wealth. « La croissance économique est robuste, les conditions monétaires restent extrêmement faciles et les consommateurs regorgent de liquidités grâce aux mesures de relance alors que les cas de virus diminuent et que l’économie rouvre. »

Le S&P 500 et le Dow Jones sont en baisse de 0,8% et 1,5%, respectivement, par rapport à leurs records de mai. Le Nasdaq a un peu plus de terrain à rattraper suite à une rotation hors des zones de croissance du marché. L’indice technologique est actuellement de 3,3% par rapport à son plus haut historique d’avril.

Pour l’avenir, les stratèges de Morgan Stanley ont déclaré privilégier les titres défensifs et de qualité à prix raisonnable pendant la transition de milieu de cycle.

« Nous pensons qu’une exécution supérieure pendant la phase de réouverture et la stabilité des bénéfices sont des caractéristiques que le marché récompensera », a écrit la société dans une note aux clients.

L’énergie a été le groupe le plus performant du S&P 500 mardi après une hausse des prix du pétrole qui a propulsé les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate au plus haut niveau en plus de deux ans.

Les actions d’AMC ont été un autre moteur notable, bondissant de 22% après que la société a déclaré dans un dossier qu’elle avait levé 230,5 millions de dollars grâce à une vente d’actions.