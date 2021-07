Les contrats à terme sur actions sont plus bas après que les principales moyennes ont interrompu une séquence de victoires de cinq jours

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont chuté au cours de la nuit de mardi après que les principales moyennes se soient retirées des sommets records, mettant fin à une séquence de cinq jours de victoires consécutives.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont glissé de 55 points, soit 0,16%. Les contrats à terme S&P 500 ont baissé de 0,14%, tandis que les contrats à terme Nasdaq 100 ont baissé de 0,20%.

Au cours des échanges réguliers, le S&P a chuté de 0,47%, tandis que le Dow Jones a perdu 85,79 points, ou 0,24%. Au plus bas de la journée, l’indice de référence des 30 actions a perdu plus de 260 points. Le Nasdaq Composite a baissé de 1,21% pour sa pire performance quotidienne depuis le 12 mai. Les trois principales moyennes ont terminé la séance de lundi à des niveaux record.

« Le sentiment de risque est au plus haut alors que la pression continue sur les actions chinoises », a écrit Valeurs Mobilières TD dans une note aux clients. « Cela arrive à un moment inopportun alors que les marchés digèrent l’omniprésence d’une peur de la croissance », a ajouté la société. La vente massive des marchés asiatiques est intervenue dans un contexte de répression continue de Pékin contre les entreprises de technologie et d’éducation.

Une multitude de noms de technologies de mégacap ont publié leurs résultats trimestriels mardi après la fermeture du marché, y compris Apple, qui a dépassé les estimations supérieures et inférieures et a déclaré que les ventes d’iPhone avaient bondi de 50% d’une année sur l’autre. Alphabet, la société mère de Google, a également publié des résultats trimestriels, enregistrant une augmentation de 69% des revenus publicitaires, tandis que Microsoft a battu ses bénéfices malgré une baisse des revenus de sa division Windows.

La semaine de revenus la plus chargée se poursuit mercredi avec Pfizer, McDonald’s, Qualcomm, Facebook, Ford et PayPal parmi les noms sur le pont. Sur les sociétés du S&P 500 qui ont publié des résultats trimestriels jusqu’à présent, 89 % ont dépassé les estimations de bénéfices, tandis que 86 % ont dépassé les attentes en matière de revenus, selon les données de Refinitiv.

Malgré la baisse de mardi, les principales moyennes sont toujours en bonne voie pour terminer le mois en hausse. Le S&P est en hausse de 2,4% pour juillet, tandis que le Nasdaq Composite et le Dow ont gagné respectivement 1,1% et 1,6%.

« Bien que la variante delta ait le potentiel de déclencher une nouvelle volatilité à court terme, nous ne pensons pas qu’elle constituera une menace majeure pour le marché haussier », a écrit UBS dans une note aux clients. « Dans l’ensemble, nous restons optimistes quant aux perspectives de l’économie. »

La Réserve fédérale a lancé mardi sa réunion de deux jours sur la politique monétaire. Mercredi, le Federal Open Market Committee publiera une déclaration suivie des remarques du président Jerome Powell lors d’une conférence de presse.

« Nous ne nous attendons pas à des feux d’artifice lors de cette réunion de la Fed », a noté Lawrence Gillum, stratège en revenu fixe de LPL Financial. « Mais nous nous attendons à ce que le comité aille plus loin en discutant du moment et de la manière de commencer à supprimer le niveau d’accommodement monétaire d’urgence qu’il a fourni aux marchés. »

La réunion fait suite aux commentaires du Fonds monétaire international de mardi selon lesquels l’inflation pourrait finir par être plus que transitoire.

« Nous nous attendons à ce que Jay Powell réitère que la discussion sur la réduction est en cours, mais qu’il est trop tôt pour révéler une date précise à laquelle commencera la réduction initiale des achats d’actifs », a ajouté Danielle DiMartino Booth, PDG et stratège en chef chez Quill Intelligence.

« Nous nous attendons à ce que Jay Powell reconnaisse les perturbations persistantes de la chaîne d’approvisionnement comme une cause clé de l’inflation, mais nous nous attendons également à ce qu’il mette en évidence des exemples de secteurs spécifiques qui ont vu un soulagement sur le front des coûts, tels que le bois et le minerai de fer », a-t-elle déclaré.