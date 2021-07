Les contrats à terme sur actions sont plus bas après que les principales moyennes aient affiché la première semaine négative en quatre

Les craintes d’inflation ont pesé sur les actions, avec un indice de confiance des consommateurs américains de l’Université du Michigan publié vendredi montrant que les consommateurs pensent que les prix augmenteront de 4,8% au cours de la prochaine année. Il s’agit de la plus forte hausse depuis août 2008. Plus tôt dans la semaine, l’indice des prix à la consommation de juin a montré que l’inflation a bondi de 5,4 % en glissement annuel, effrayant les investisseurs.

Le Dow Jones et le S&P ont chuté de 0,52% et 0,97% la semaine dernière, respectivement. Le Nasdaq Composite, quant à lui, a été le sous-performant relatif, chutant de 1,87%, pour afficher sa pire semaine depuis mai.

Une semaine chargée de bénéfices est sur le pont, avec neuf composants Dow devant faire l’objet d’un rapport et 76 sociétés S&P fourniront des mises à jour trimestrielles. United Airlines et American Airlines feront rapport, tout comme les sociétés de médias sociaux Snap et Twitter. CSX, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Honeywell, IBM, Intel et Netflix sont également au programme.

Les plus grandes banques ont lancé la saison des résultats la semaine dernière, et les analystes de BMO ont noté qu’avant le début de la saison des résultats, 66 sociétés du S&P 500 avaient publié des prévisions de résultats positives pour le trimestre, la plus importante depuis au moins 2006.

« La saison des résultats du deuxième trimestre est arrivée et une autre période de déclaration stellaire est attendue pour les actions américaines avec un taux de croissance du S&P 500 en glissement annuel actuellement à 65,5%, ce qui marquerait le plus fort clip depuis le quatrième trimestre 2009 », a déclaré la société dans un note aux clients.

Sur le front des données économiques, la National Association of Home Builders publiera ses derniers résultats d’enquête lundi, donnant aux consommateurs un aperçu du sentiment sur le marché du logement. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à ce que la lecture soit inchangée par rapport au mois précédent à 81. Tout ce qui dépasse 50 est considéré comme un sentiment positif.

Pour le mois de juillet, le Nasdaq Composite est en baisse de 0,5%. Le S&P 500 et le Dow Jones sont cependant dans le vert, en hausse de 0,7% et 0,5%, respectivement. Le Russell 2000 est en baisse de plus de 6% en raison de la faiblesse des petites capitalisations.

« La composition des données récentes suggère que l’inflation sera en grande partie transitoire comme l’a déclaré la Fed », a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés financiers de LPL. « La grande question est de savoir combien de temps » transitoire « sera. Nous sommes au milieu de la saison alors que nous nous attendions à voir des impressions chaudes, donc cette semaine n’a pas nécessairement été une surprise. »