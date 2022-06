Les contrats à terme sur actions sont plus bas après la baisse des moyennes majeures, les investisseurs envisagent un ralentissement

Des commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 7 juin 2022.

Les contrats à terme sur le S&P 500 étaient en baisse mercredi soir après que les principaux indices ont glissé dans le rouge à la fin des échanges réguliers et les investisseurs ont pesé la probabilité d’une récession après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a reconnu que c’était une possibilité.

Les contrats à terme liés à l’indice boursier large ont chuté de 0,1 %, tandis que les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont perdu 0,08 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,3 %.

Dans les échanges réguliers, le Dow Jones a reculé de 47,12 points, ou 0,15%, dans la dernière heure de la séance, après un rallye pour commencer la journée. Le S&P 500 a chuté de 0,13 % et le Nasdaq Composite a perdu 0,15 %.

Ces mesures sont intervenues après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré au Congrès que la banque centrale était « fortement déterminée » à faire baisser l’inflation. Il a également noté qu’une récession est une « possibilité », une peur qui continue de peser sur Wall Street.

« Les chances sont plus susceptibles d’être en faveur d’une récession que non », a déclaré Dan Greenhaus, stratège en chef de Solus Alternative Asset Management, sur « Closing Bell: Overtime » de CNBC. « Cela montre le degré de resserrement que la Réserve fédérale va devoir faire maintenant, ne l’ayant pas fait au cours des périodes précédentes, alors qu’elle aurait peut-être évité certains des problèmes qui en résulteraient. »

« Malheureusement, cela va être plus difficile sur le plan économique que ce que les gens avaient prévu il y a au moins six mois, mais ils se rendent de plus en plus compte que c’est probablement ce qui va se passer », a-t-il ajouté.

Ailleurs, les actions énergétiques, qui ont surperformé en 2022, ont été touchées par la chute des prix du pétrole, craignant qu’un ralentissement de l’économie ne nuise à la demande de carburant. Le secteur a été le moins performant du S&P 500.