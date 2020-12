Les contrats à terme sur actions américaines sont restés stables mercredi soir alors que les investisseurs attendaient des nouvelles sur les négociations de relance et le processus d’approbation des vaccins.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average et au S&P 500 ont peu changé, tandis que ceux du Nasdaq 100 ont gagné 0,1%.

L’évolution des contrats à terme intervient après une journée relativement calme à Wall Street, alors que les investisseurs surveillaient les développements à Washington au sujet d’un éventuel projet de loi de relance. Lors de la séance de mercredi, le Dow et le S&P 500 ont gagné 0,2%, tandis que le Nasdaq Composite a glissé de 0,1%. Le léger mouvement à la hausse pour le S&P 500 a abouti à un nouveau record.

À Capitol Hill, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, ont publié une déclaration commune appelant les républicains à travailler avec eux sur un autre cycle de financement de secours Covid, en utilisant une proposition bipartisane des modérés du Sénat comme point de départ.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a rejeté la proposition de 908 milliards de dollars après sa publication mardi, et le républicain du Kentucky a déclaré à plusieurs reprises qu’il pensait que la prochaine série de mesures de relance devrait être plus petite à environ 500 milliards de dollars.

« Je ne pense pas que quiconque devrait compter sur ce stimulus, et je pense que l’investisseur avisé dit: » Eh bien, ce serait bien si cela se produisait, mais ne comptons pas dessus « , la gestionnaire de portefeuille Joanne Feeney de Advisors Capital Management dit sur « Closing Bell. »

Mercredi également, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à accorder une approbation d’urgence au vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech. Les régulateurs américains devraient prendre des décisions sur ce vaccin et un vaccin similaire de Moderna plus tard ce mois-ci, ce qui permettra peut-être de commencer la distribution avant le début de 2021.

Néanmoins, le déploiement du vaccin devrait prendre de nombreux mois, les sociétés pharmaceutiques augmentant la production pour la population mondiale, de nombreux experts de la santé mettant en garde contre un hiver difficile aux États-Unis. Les États-Unis comptent désormais plus de 100 000 patients hospitalisés pour Covid-19, selon les données du Covid Tracking Project, géré par des journalistes de The Atlantic. C’est nettement au-dessus du pic lors de la première vague du printemps, lorsque les cas étaient concentrés dans le nord-est du pays.

Mercredi soir, la Chambre des représentants a adopté à l’unanimité un projet de loi qui obligerait les entreprises chinoises à adhérer aux normes d’audit américaines si elles souhaitaient que leurs actions soient cotées en bourse aux États-Unis. Le projet de loi va maintenant au président Donald Trump, qui devrait le signer dans la loi.

Jeudi, les premières données sur les revendications donneront aux investisseurs une dernière lecture sur le marché du travail avant le rapport majeur sur l’emploi de vendredi. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à 780 000 nouvelles demandes de chômage, à peu près inchangées par rapport à la semaine précédente.

Les investisseurs garderont également un œil sur le marché obligataire, où le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence a flirté avec le niveau de 1% ces derniers jours.

