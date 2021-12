Les contrats à terme sur actions sont en baisse alors que la vente des actions technologiques se poursuit

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 2 décembre 2021.

Les contrats à terme sur actions américaines étaient en territoire négatif tôt vendredi matin alors que les investisseurs ont à nouveau vendu des actions technologiques, un jour après que les pertes dans le secteur ont entraîné le reste du marché.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont baissé de 38 points, soit 0,11%. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,3%. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100, à forte composante technologique, ont le plus baissé, perdant 0,8%.

Dans les échanges réguliers jeudi, le Nasdaq Composite, axé sur la technologie, a chuté de 2,47% pour sa pire journée depuis septembre. Les autres moyennes enregistrent des pertes plus modestes. Le Dow Jones a perdu 0,08%, tandis que le S&P 500 a perdu 0,8%.

Les mesures ont effacé un rallye lors de la séance de mercredi qui a suivi l’annonce par la Fed d’un plan plus agressif pour réduire ses achats d’actifs, et qu’elle envisage de relever les taux à plusieurs reprises en 2022.

Alors que les investisseurs continuaient de digérer les nouvelles de la Fed, ainsi que l’impact de la hausse de l’inflation et de la propagation de la variante omicron Covid, ils semblaient passer des noms technologiques à forte croissance aux produits de consommation de base.

« Alors que la Réserve fédérale devient plus belliciste et que les attentes de hausse des taux d’intérêt augmentent, les investisseurs réduisent leur exposition aux actions de croissance », a déclaré Jim Paulsen, stratège en chef des investissements chez The Leuthold Group. « En règle générale, les actions de croissance présentent une durée plus élevée que les actions de valeur, car une proportion plus élevée de leurs flux de trésorerie sera reçue dans un avenir plus lointain. »

Les actions de Rivian, le chouchou des véhicules électriques, ont perdu 10% dans les échanges avant commercialisation vendredi après que le constructeur de camions a déclaré qu’il ne parviendrait pas à atteindre son objectif de production pour 2021.

Ailleurs dans le secteur de la technologie, Nvidia a perdu près de 2% dans les échanges avant commercialisation, ajoutant à sa perte de 6% sur la semaine. Les actions Tesla ont encore perdu 1%, ajoutant à leur perte de 9% sur la semaine.

Le marché est divisé sur la semaine avec le Nasdaq Composite en baisse de 2,9%, tandis que le S&P 500 est en baisse de 0,9% et le Dow Jones n’a perdu que 0,2%.

Les actions bancaires figuraient parmi les plus gros gagnants jeudi et sont en hausse pour la semaine. Bank of America et Wells Fargo ont ajouté plus de 2%. Goldman Sachs et JPMorgan ont progressé de plus de 1%. Les actions de Verizon ont bondi de plus de 4% en tant que l’un des plus performants de l’indice Dow Jones.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont été légèrement plus élevées que prévu jeudi, et les mises en chantier de novembre ont été plus fortes que les économistes ne l’avaient prévu après avoir baissé le mois précédent.

Vendredi, Darden Restaurants et Winnebago devraient publier leurs résultats trimestriels avant la cloche.