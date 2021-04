Les gens marchent devant la Bourse de New York dans le Lower Manhattan le 5 octobre 2020 à New York.

Les contrats à terme liés aux principaux indices boursiers américains sont restés stables au début de la séance nocturne de dimanche soir alors que les investisseurs se préparaient à l’une des semaines les plus chargées de la saison des résultats du premier trimestre.

Les contrats liés au S&P 500 ont baissé de moins de 0,1% tandis que ceux liés au Dow ont progressé de 3 points. Les contrats à terme Nasdaq 100 ont perdu moins de 0,1%.

Les investisseurs sont attendus pour une semaine bien remplie à venir entre une réunion de la Réserve fédérale, le début du «Plan des familles américaines» du président Joe Biden, plus de données sur l’inflation et les rapports sur les bénéfices des entreprises en cours.

La semaine à venir est importante pour les bénéfices des entreprises, avec environ un tiers du S&P 500 prêt à informer les investisseurs de l’évolution de leur entreprise au cours des trois mois clos le 31 mars. Certaines des plus grandes entreprises du monde devraient publier leurs résultats. semaine comme Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet.

Avec la réouverture progressive de l’économie mondiale, des entreprises comme Boeing, Ford et Caterpillar devraient noter les pressions sur les coûts auxquelles elles sont confrontées en raison de la hausse des prix des matériaux et des transports.

Les entreprises ont pour la plupart réussi à battre les prévisions de Wall Street jusqu’à présent dans la saison des résultats. Alors que 25% des sociétés du S&P 500 ont déclaré leurs résultats du premier trimestre, 84% ont signalé une surprise positive en termes de bénéfices par action et 77% ont dépassé les estimations de revenus.

Si 84% est le pourcentage final, cela égalera la marque du pourcentage le plus élevé de sociétés du S&P 500 déclarant un BPA positif depuis que FactSet a commencé à suivre cette mesure en 2008.

Pourtant, les bons résultats du premier trimestre ont été accueillis avec un accueil plutôt tiède de la part des investisseurs. Les stratèges affirment que les valorisations déjà élevées et les niveaux presque records du S&P 500 et du Dow ont maîtrisé l’enthousiasme des traders. Mais les indices sont à moins de 1% de leur plus haut historique.

Les marchés boursiers ont été mis sous pression la semaine dernière après que plusieurs points de vente ont annoncé que Biden chercherait à augmenter l’impôt sur les plus-values ​​sur les riches Américains pour aider à payer la deuxième partie de son programme Build Back Better. Le président devrait détailler le plan de 1,8 billion de dollars, y compris les propositions de dépenses visant l’éducation des travailleurs et le soutien aux familles, lors d’une session conjointe du Congrès mercredi soir.

La proposition porterait le taux des gains en capital à 39,6% pour ceux qui gagnent 1 million de dollars ou plus, contre 20% actuellement, selon Bloomberg News.

Les nouvelles selon lesquelles la Maison Blanche pourrait envisager d’augmenter l’impôt sur les plus-values ​​des riches du pays ont fait baisser le S&P 500 de près de 1% jeudi, lorsque plusieurs points de vente ont commencé à signaler l’augmentation proposée.

Bien que l’indice boursier général ait réussi à plus que récupérer ces pertes avec un rebond de 1,1% vendredi, il a tout de même terminé la semaine en baisse de 0,13% et a cassé une séquence de quatre semaines de victoires. Le Dow Jones et le Nasdaq ont chuté respectivement de 0,5% et 0,3% la semaine dernière.

Le stratège d’Evercore ISI, Dennis DeBusschere, a déclaré dimanche à CNBC que les craintes d’un pic de croissance économique et de nouvelles négatives de Covid-19 dans le monde avaient peut-être mis fin à la séquence de victoires hebdomadaire du S&P 500, mais que le pessimisme rampant ne devrait pas durer trop longtemps.

« Un marché du travail en amélioration rapide, qui se poursuivra avec la normalisation des États-Unis, est incompatible avec les craintes de pic du PIB et suggère que l’écart de production se réduira rapidement, exerçant une pression à la hausse sur l’inflation, les rendements obligataires et les prix des actifs cycliques », a-t-il écrit.

Il a recommandé aux investisseurs d’anticiper un pivot dans le ton du marché et d’acquérir des actions sensibles à la santé de l’économie américaine, appelées cycliques.

« Cela vaut la peine de prendre de l’avance sur ce changement de sentiment (moins de mauvaises nouvelles) maintenant et de se réengager dans les cycliques et les défensives en déclin », a ajouté DeBusschere. « Si nous avons appris quelque chose des données de la semaine dernière, c’est que 1) l’Europe ne montre pas de signes de ralentissement de l’activité mondiale et 2) la demande des consommateurs refoulée résiste aux gros titres négatifs du COVID. »

On s’attend à ce que la Fed, qui se réunit mardi et mercredi, défende sa politique de laisser monter l’inflation, tout en assurant aux marchés qu’elle ne voit la remontée des prix que temporaire. Le président Jerome Powell animera une conférence de presse mercredi après-midi pour discuter de la décision du Federal Open Market Committee.