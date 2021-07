Les contrats à terme sur actions restent stables avant une énorme semaine de bénéfices Big Tech

Les contrats à terme sur actions ont peu changé après que les principales moyennes ont terminé la session précédente à des sommets de clôture record et avant une semaine chargée de rapports sur les bénéfices des plus gros frappeurs de la technologie.

Le Dow Jones Industrial Average s’est détendu de 4 points, soit 0,01%. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont augmenté respectivement de 0,01% et 0,07%.

Lors de la séance précédente, le Dow Jones a bondi de 238,20 points, soit 0,68%, à 35 061,55. Le S&P 500 a gagné 1,01% à 4 411,79 et le Nasdaq Composite a grimpé de 1,04% à 14 836,99.

Les trois principales moyennes ont atteint des sommets de clôture record la semaine dernière après que les marchés ont chuté en début de semaine en raison des inquiétudes concernant la propagation de la variante delta de Covid et de la manière dont elle pourrait potentiellement entraver la reprise économique. L’incertitude a brièvement fait baisser les rendements obligataires et les investisseurs ont sauté sur les actions technologiques. Les obligations comme les actions ont rebondi rapidement en fin de semaine.

Les actions technologiques ont augmenté la semaine dernière grâce à des rapports sur les bénéfices du deuxième trimestre meilleurs que prévu, ainsi qu’à la propagation continue de la variante delta. Twitter et Snap ont chacun bondi jeudi après des rapports de résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre. Twitter a terminé vendredi en hausse de 3%, tandis que Snap a grimpé de 24%.

L’une des semaines les plus chargées en matière de rapports sur les bénéfices est sur le pont dans la semaine à venir, Tesla le lançant après la cloche de clôture. La semaine dernière, le PDG Elon Musk a déclaré que le constructeur automobile recommencerait probablement à accepter le bitcoin pour les achats de véhicules.

Les grands géants de la technologie Apple, Alphabet et Microsoft devraient tous faire leur rapport mardi, et Google, Facebook et Amazon feront également un rapport plus tard dans la semaine.

Les investisseurs suivront la réunion de politique de deux jours de la Fed, à partir de mardi. Le Federal Open Market Committee et le Conseil des gouverneurs devraient publier mercredi une déclaration sur l’orientation de la politique monétaire. Jeudi, le département du Commerce publiera les données du PIB du deuxième trimestre.

Lundi matin, le département américain du Logement et du Développement urbain publiera de nouvelles données sur les ventes de logements et la Federal Reserve Bank de Dallas publiera son indice mensuel d’activité des entreprises pour la fabrication au Texas.