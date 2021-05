Les contrats à terme sur actions rebondissent prudemment au milieu de l’optimisme économique et du retour du Bitcoin

La Bourse de New York accueille Lightning eMotors (NYSE: ZEV), le 24 mai 2021, pour célébrer sa transition vers une société publique.

Les contrats à terme sur actions ont légèrement augmenté après le blocage du marché mardi, les principaux indices mettant fin à la session régulière légèrement en baisse.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont progressé de 89 points. Les contrats à terme sur S&P 500 ont progressé de 0,3%. Les contrats à terme Nasdaq-100 ont ajouté 0,3%. Le S&P 500 se situe à environ 1,1% d’un record avec le principal indice de référence peu changé pour le mois de mai.

Les actions de sociétés liées à une économie en reprise ont gagné dans le commerce avant commercialisation. Ford a augmenté de 2%. Carnival Corp a augmenté d’environ 1%. Les actions de Bank of America étaient également plus élevées en début de séance.

Royal Caribbean a bondi de près de 4% dans le commerce avant commercialisation après que l’opérateur de la ligne de croisière ait reçu l’autorisation de commencer des croisières d’essai avec des passagers volontaires.

L’optimisme sur l’économie survient alors que la moyenne quotidienne des cas de Covid aux États-Unis tombe en dessous de 25 000 et que près de la moitié de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccination.

Bitcoin a poursuivi son retour, contribuant au sentiment de risque sur les marchés financiers. Le Bitcoin est remonté au-dessus de 40000 dollars mercredi, selon Coin Metrics. Le 19 mai, la crypto-monnaie a atteint un creux de 30 001,51 à la suite d’un crash intrajournalier de 30%. Les actions de Tesla, un grand détenteur de bitcoin, ont ajouté 0,5% au trading avant commercialisation. Les actions de Coinbase étaient également plus élevées.

Les investisseurs garderont un œil sur Washington et tout développement sur un compromis d’infrastructure qui pourrait stimuler davantage l’économie. Les républicains du Sénat prévoient d’envoyer au président Joe Biden une contre-offre cette semaine coûte près de 1000 milliards de dollars.

Les actions de Nordstrom ont chuté d’environ 6% en négociation prolongée après que la société ait raté les attentes de bénéfice de la rue au premier trimestre, tandis que les actions d’Urban Outfitters ont bondi de plus de 7% après des résultats trimestriels meilleurs que prévu après la cloche.

Le marché a eu du mal à trouver une direction mardi. Les actions ont légèrement augmenté au début de la session, mais ont finalement clôturé à la baisse. L’indice S&P 500 a chuté de 0,2%, le secteur de l’énergie étant à la traîne. Le Nasdaq Composite a clôturé à plat tandis que le Dow Jones Industrial Average a plongé de 81,52 points, soit 0,2%.

Les actions des compagnies aériennes, des croisiéristes et des constructeurs d’habitations ont surperformé mardi. United Airlines a bondi de 1,5% après que le transporteur a déclaré que les foires de loisirs nationales avaient dépassé les niveaux de 2019 ce mois-ci lors de la réouverture. Les parts de Royal Caribbean et de Norwegian Cruise Line ont chacune augmenté d’environ 3,6%. Les actions NVR ont bondi d’environ 4%.

La solide performance de la réouverture des actions suggère que « les investisseurs se penchent également vers la normalité », a écrit le directeur général de Goldman Sachs, Chris Hussey, dans une note. « Les nouvelles concernant la reprise restent très encourageantes aux États-Unis. Et il est intéressant de voir que certaines actions ne l’ont peut-être pas encore totalement intégrée. »

« Une faible volatilité, des actions stables, une baisse des rendements des bons du Trésor américain et de faibles volumes de négociation – ressemble beaucoup à un mardi pendant une semaine avant les vacances. En d’autres termes, cela semble … normal », a déclaré Hussey.

Les investisseurs attendent un discours du vice-président de la Réserve fédérale Randal Quarles mercredi alors que les inquiétudes entourant l’inflation et la réduction potentielle des achats d’actifs se poursuivent.

Les dirigeants des plus grandes banques du pays – dont JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs et Morgan Stanley – doivent témoigner devant la commission bancaire du Sénat mercredi matin.

Dick’s Sporting Goods, American Eagle Outfitters, NVIDIA, Snowflake et d’autres sociétés devraient publier leurs résultats mercredi.

– Michael Bloom de CNBC a contribué au reportage.