Les contrats à terme sur actions quasiment stables avant les bénéfices des banques

Le stand Goldman Sachs sur le parquet de la Bourse de New York

Les contrats à terme sur actions américaines étaient pour la plupart stables lundi soir après que le Dow Jones Industrial Average a atteint près de 35 000 avant la saison des résultats du deuxième trimestre pour les banques, qui débutera mardi.

Les contrats à terme Dow Jones Industrial Average ont perdu 10 points, soit 0,03 %. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,06 % et le Nasdaq 100 de 0,002 %.

Au cours de la séance de négociation ordinaire, le Dow Jones a augmenté de 126,02 points pour clôturer juste en dessous de 35 000. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont gagné 0,3% et 0,2%, respectivement, pour enregistrer des clôtures.

Les investisseurs se tournent vers les banques alors qu’elles se préparent à publier leurs résultats du deuxième trimestre cette semaine, à commencer par JPMorgan et Goldman Sachs mardi avant la cloche d’ouverture. JPMorgan et Goldman Sachs ont terminé la journée en hausse de 1,4% et 2,3% respectivement.

Les banques devraient doubler ce trimestre, après la croissance des bénéfices de 138 % que le secteur a connue au premier trimestre. Le S&P 500 devrait globalement générer sa plus forte croissance des bénéfices depuis le quatrième trimestre 2009.

« Les attentes élevées en matière de bénéfices et les prévisions de chaque entreprise pousseront les marchés à la hausse ou la déception pourrait créer un léger recul des marchés boursiers », a déclaré Jeff Kilburg, directeur des investissements chez Sanctuary Wealth. « Les yeux seront tournés vers les grandes banques pour donner le ton pour les prochaines semaines de bénéfices. »

Bank of America, Citigroup, Wells Fargo et Morgan Stanley ont également terminé la journée en hausse. Ils déclareront leurs gains plus tard dans la semaine.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit comparaître devant le Congrès mercredi et jeudi pour faire le point sur la politique monétaire. Il a maintenu que les politiques faciles de la Fed resteront intactes jusqu’à ce qu’il y ait plus de progrès sur ses objectifs d’emploi et d’inflation.