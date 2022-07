Les contrats à terme sur actions prolongent le rallye du Dow alors que les bénéfices de Netflix dépassent les estimations

Les contrats à terme sur actions américaines ont légèrement augmenté mardi après une forte reprise des trois principaux indices au cours de la séance de négociation régulière.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 24 points, soit 0,08%. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont grimpé de 0,22 % et 0,46 %, respectivement. Netflix a bondi de plus de 7% dans les échanges après les heures de bureau après avoir déclaré n’avoir perdu que 970 000 abonnés au deuxième trimestre, moins que les 2 millions qu’il avait précédemment prévus.

Les traders pariant que les marchés ont atteint un creux et seront poussés vers l’avant par des bénéfices des entreprises plus forts que prévu ont fait grimper les actions mardi, les trois principaux indices se négociant au-dessus de leurs moyennes mobiles sur 50 jours pour la première fois depuis avril.

Le Dow a gagné 754,44 points, soit 2,43%, tandis que le S&P 500 a gagné 2,76%. Le Nasdaq Composite a augmenté de 3,11 %.

La dernière enquête de Bank of America auprès des investisseurs professionnels a montré que la détérioration du sentiment des investisseurs a potentiellement créé une opportunité d’achat sur le marché. Le dollar américain, qui a récemment atteint son plus haut niveau en 20 ans face à l’euro, s’est affaibli, donnant plus de vigueur à la reprise.

Les bénéfices ont également entraîné des gains, les actions bancaires telles que Goldman Sachs et Bank of America terminant la journée en hausse après des résultats positifs. Les deux banques ont fait rapport lundi. Les actions d’Halliburton et Hasbro ont gagné après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices.

“Il s’agissait d’un large rallye aujourd’hui et en partie, c’est juste une baisse du dollar, une baisse des prix des matières premières, une meilleure dynamique de réouverture – et nous l’avons vu dans tous les domaines”, Tim Seymour, fondateur et directeur des investissements de Seymour Asset Management, sur CNBC’s “Fast L’argent” mardi.

Plus de rapports sur les revenus sont sur le pont pour plus tard dans la semaine. Des entreprises telles que Tesla, United Airlines, American Airlines, Snap, Twitter et Verizon devraient faire rapport dans les prochains jours.