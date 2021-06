Les contrats à terme sur actions plongent légèrement après la pire semaine de Dow depuis octobre

Les contrats à terme sur actions ont légèrement baissé dimanche pour lancer une nouvelle semaine de négociation après que le Dow Jones a affiché sa pire semaine depuis octobre.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont chuté de 49 points, soit 0,15%. Les contrats à terme S&P 500 ont glissé de 0,16% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont légèrement baissé de 0,07%.

Les actions américaines ont chuté vendredi alors que les investisseurs digéraient les nouvelles projections économiques de la Réserve fédérale et craignaient que des hausses de taux ne surviennent plus tôt que prévu.

La Fed a relevé mercredi ses anticipations d’inflation et ses prévisions de hausse des taux en 2023. Le président de la Fed de Saint-Louis, Jim Bullard, a déclaré vendredi sur la « Squawk Box » de CNBC qu’il était naturel que la banque centrale penche un peu plus « hawkish » et ait vu un intérêt plus élevé tarifs dès 2022.

Le Dow Jones a chuté de 3,5% la semaine dernière, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont baissé respectivement de 1,9% et 0,2% sur la semaine.

Les secteurs liés à la reprise économique ont mené la baisse de la semaine dernière. Les secteurs de la finance et des matériaux du S&P 500 ont perdu plus de 6% sur la semaine, tandis que l’énergie a chuté de plus de 5% et les industriels de plus de 3%.

« Les investisseurs pourraient interpréter l’inclinaison hawkish de la Fed mercredi comme un signe qu’une expansion économique post-pandémique prolongée aux États-Unis pourrait être un peu plus difficile à réaliser dans un environnement potentiellement émergent de politique monétaire moins accommodante », a déclaré Chris Hussey de Goldman Sachs dans une note. .

La courbe des taux du Trésor s’est également aplatie la semaine dernière. Les rendements des bons du Trésor à plus court terme, comme le billet à 2 ans, ont augmenté, reflétant les attentes d’une hausse des taux de la Fed. Les rendements à plus long terme, comme le billet à 10 ans, ont reculé, signe de moins d’optimisme envers la croissance économique.

Les investisseurs attendent les apparitions publiques des membres de la Fed lundi. Bullard et le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, devraient s’exprimer virtuellement lors d’un panel du Forum officiel des institutions monétaires et financières à 9h00 HE. Le président de la Fed de New York, John Williams, devrait prononcer une allocution lors d’un événement de la Midsize Bank Coalition of America lundi après-midi.