Les contrats à terme sur actions ouvrent légèrement en hausse après la forte reprise du marché lundi

Les contrats à terme sur actions américaines ont ouvert en légère hausse lundi soir après que le Dow Jones Industrial Average a affiché son meilleur jour depuis mars.

Les contrats à terme sur Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 25 points, soit 0,07 %. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont grimpé de 0,08 % et 0,01 %, respectivement

Au cours de la session ordinaire, le Dow Jones a augmenté de 586,89 points, soit 1,76%. Le S&P 500 a terminé la journée en hausse de 1,4% et le Nasdaq Composite a augmenté de 0,79%.

Les indices ont récupéré une partie des pertes importantes de la semaine dernière lorsque les projections actualisées de la Réserve fédérale sur l’inflation ont déclenché une vente massive. Les actions de matières premières comme Devon Energy et Occidental Petroleum ont mené le retour du marché lundi après avoir été durement touchées la semaine dernière. Les actions de Norwegian Cruise Line et Boeing ont grimpé de plus de 3% alors que l’économie continue de rouvrir.

« Les actions ont fortement rebondi lundi, bien que le S&P n’ait fait que récupérer sa baisse de vendredi », selon Adam Crisafulli de Vital Knowledge. « Les actions cycliques ont peut-être rebondi lundi, mais elles sont toujours dans une tendance baissière et les investisseurs devraient utiliser les rallyes pour enregistrer des bénéfices. »

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, témoignera mardi devant la Chambre des représentants sur la réponse de la banque centrale à la pandémie. Ses remarques, qui ont été publiées avant l’audience lundi soir, sont susceptibles de soutenir l’idée que la Fed est prête à bientôt commencer à discuter de la suppression de certaines de ses mesures de relance sans précédent adoptées pendant la pandémie.

« Depuis notre dernière rencontre, l’économie a montré une amélioration soutenue », dira Powell mardi, selon le communiqué de la Fed. « Des vaccinations généralisées se sont jointes à des mesures de politique monétaire et budgétaire sans précédent pour apporter un soutien solide à la reprise. Les indicateurs de l’activité économique et de l’emploi ont continué de se renforcer, et le PIB réel cette année semble être en passe d’afficher son taux d’augmentation le plus rapide depuis des décennies. «

« L’inflation a considérablement augmenté ces derniers mois », dira Powell. Mais le chef de la Fed notera que la plupart de ces effets sont temporaires et que l’inflation devrait revenir à 2% sur le long terme.

Mardi matin, la Federal Reserve Bank de Philadelphie publiera ses données commerciales non manufacturières, la National Association of Realtors publiera les données sur les ventes de logements existants pour mai et la Federal Reserve Bank of Richmond publiera les résultats de son enquête mensuelle sur l’activité manufacturière.