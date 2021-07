Les contrats à terme sur actions ont peu changé avant le rapport clé sur l’emploi de juin

Les contrats à terme liés aux principaux indices boursiers américains sont restés stables au début de la séance de nuit jeudi soir alors que Wall Street attendait le rapport clé sur l’emploi de juin et un autre aperçu de la reprise du marché du travail américain.

Les contrats liés au Dow Jones Industrial Average ont ajouté 6 points, tandis que ceux liés au S&P 500 et au Nasdaq 100 se sont négociés à moins de 0,1%.

Les investisseurs américains attendent le rapport mensuel très important du département du Travail sur l’emploi qui montrera vendredi combien de salaires les employeurs américains ont ajouté le mois dernier.

Les économistes s’attendent à ce que la masse salariale non agricole ait augmenté de 706 000 emplois en juin et que le taux de chômage soit tombé à 5,6% contre 5,8%, selon Dow Jones. Si les employeurs ajoutaient autant d’emplois que prévu, l’impression dépasserait les 559 000 emplois créés en mai.

On estime que le salaire horaire moyen a bondi de 0,3 % d’un mois à l’autre et de 3,6 % au cours des 12 derniers mois. Le rapport hebdomadaire du gouvernement sur les premières demandes de chômage, publié jeudi matin, s’élevait à 364 000 et a établi un creux de l’ère de la pandémie.

Bien que le chiffre de la création d’emplois de vendredi soit important, les traders examineront probablement l’évolution des gains horaires moyens à la recherche de tout signe d’une hausse inattendue des salaires. La main-d’œuvre est souvent le coût le plus élevé des entreprises américaines, et des pics de charges salariales peuvent précéder une inflation plus large dans l’ensemble de l’économie américaine, les entreprises cherchant à répercuter la hausse des coûts des intrants sur leurs clients.

L’inflation est du ressort de la Réserve fédérale, qui pourrait prendre des mesures pour freiner ses politiques monétaires accommodantes plus tôt que prévu – et potentiellement bouleverser les marchés – si les prix augmentent trop rapidement.

« Pour la première fois en plus de deux ans, le prochain rapport sur l’emploi pourrait inciter la Fed à devenir plus agressive dans la réduction des logements, et en tant que tel, le plus grand risque pour le rapport de demain est qu’il soit » trop chaud « », a écrit Tom Essaye, fondateur de The Sevens Report. .

« Bien que je ne m’attende pas à ce que le rapport sur l’emploi de demain modifie sensiblement les perspectives de la Fed, le fait est que ce marché a agressivement intégré 1) une inflation temporaire et 2) une Fed toujours très accommodante », a-t-il ajouté. Et « si l’une de ces idées est contestée par les salaires ou le nombre d’emplois au cours des prochains mois, alors les chances d’une correction (pas un recul, mais une correction) augmenteront. »

Malgré ce risque, les marchés boursiers ont connu une forte progression ces derniers jours et ont continué d’afficher des records jeudi.

Le S&P 500 a augmenté de 0,5% au cours de la session ordinaire de jeudi et a clôturé son sixième record consécutif, terminant au-dessus de 4 300 pour la première fois à 4 319,94. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 131 points pour clôturer à 34 633,53, tandis que le Nasdaq Composite, riche en technologie, a augmenté d’environ 0,1% à 14 522,38.

Ces gains se sont ajoutés aux rendements du marché déjà solides en 2021.

Le rebond économique déclenché par le déploiement de vaccins et le relâchement des restrictions de Covid-19 ont aidé le S&P 500 à augmenter de plus de 14% au premier semestre de l’année. Le Dow et le Nasdaq ont également affiché des gains en pourcentage à deux chiffres au cours du semestre clos le 30 juin.

Pour la semaine, le Nasdaq Composite était en hausse de 1,1% à la clôture de jeudi. Le S&P 500 et le Dow Jones ont augmenté d’environ 0,9% et 0,6%, respectivement.