Les contrats à terme sur actions ont peu changé alors que les investisseurs se préparent pour le début des bénéfices du 2e trimestre

Les contrats à terme sur actions américaines ont peu changé après les heures de lundi, alors que Wall Street anticipe ce que beaucoup s’attendent à ce que ce soit le début d’une saison des résultats volatils au deuxième trimestre cette semaine.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont chuté de 6 points, soit 0,02 %. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont chuté respectivement de 0,02% et 0,04%.

Les actions de Gap ont chuté de plus de 3% dans les échanges prolongés après que le détaillant de vêtements a déclaré que la PDG et présidente Sonia Syngal quittait son poste.

Le Dow Jones lors de la séance de lundi a perdu 164,31 points, soit 0,5%. Le S&P 500 a chuté de 1,2 %, tandis que le Nasdaq Composite a perdu près de 2,3 %.

Ces mouvements interviennent alors que les investisseurs se préparent à ce que les entreprises commencent à publier leurs derniers résultats. Les acteurs du marché surveilleront les risques de baisse des prévisions de bénéfices alors que les entreprises sont aux prises avec des taux d’intérêt en hausse et des pressions inflationnistes accrues, et que Wall Street débat de la probabilité d’une récession.

“En termes de bénéfices S&P, par exemple, nous pensons que nous nous dirigeons déjà vers une récession des bénéfices”, a déclaré Bruce Richards de Marathon Asset Management lundi sur “Closing Bell” de CNBC.

“Les entreprises sont pressées de tous côtés, elles sont pressées par le coût des marchandises et les salaires et tout ce qui entre dans la contribution de nos objectifs ou services de fabrication. Et d’un autre côté, nous pensons que les revenus commencent à s’aplatir avant de tourner à un moment où les frais d’intérêt augmentent… Cela fait beaucoup de déclassements, beaucoup de défaillances potentielles provenant du système en raison de charges plus élevées. »

Sur le front des bénéfices, les traders examineront plusieurs rapports d’entreprises majeurs cette semaine. Mardi, PepsiCo devrait publier ses bénéfices avant l’ouverture du marché. Parmi les autres sociétés qui doivent faire rapport, citons Delta Air Lines mercredi et JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo et Citigroup jeudi et vendredi.

Les acteurs du marché évalueront attentivement le rapport sur l’indice des prix à la consommation de juin mercredi. Le chiffre global de l’inflation, y compris l’alimentation et l’énergie, devrait augmenter à 8,8% par rapport au niveau de 8,6% de mai, selon les estimations de Dow Jones.