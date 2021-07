Les contrats à terme sur actions mitigés après que la Fed maintienne les taux d’intérêt proches de zéro

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York.

Les contrats à terme sur actions américaines ont ouvert leurs portes de manière mitigée mercredi après que la Réserve fédérale a conclu sa réunion de deux jours du Comité fédéral de l’open market en ne faisant aucun mouvement sur les achats d’actifs.

Les contrats à terme sur Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 40 points, ou 0,11%. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont chuté de 0,2% et 0,19%, respectivement.

Les mouvements des contrats à terme sont intervenus après que le président de la Fed, Jerome Powell, a averti lors d’une conférence de presse que bien que l’économie progresse vers ses objectifs, elle a encore du chemin à parcourir avant que la banque centrale n’ajuste réellement ses politiques faciles. Les rendements du Trésor ont légèrement augmenté en prévision de l’annonce, mais se sont légèrement repliés suite aux commentaires de Powell.

« Nous avons du chemin à parcourir du côté du marché du travail », a déclaré Powell. « Je pense que nous sommes loin d’avoir fait d’autres progrès substantiels vers l’objectif d’emploi maximum. Je voudrais voir des chiffres d’emploi solides. »

Dans les échanges réguliers, le Dow Jones Industrial Average a perdu 127,59 points, soit près de 0,4%, à 34 930,93. Le S&P 500 a terminé la séance peu changé à 4 400,64. Le Nasdaq Composite a grimpé de 0,7% à 14 762,58.

PayPal et Facebook ont ​​chuté de 6% et 4%, respectivement, après avoir averti d’un ralentissement important de la croissance alors qu’ils publiaient des bénéfices trimestriels.

Les actions de Ford ont augmenté de plus de 2% après avoir relevé ses perspectives pour 2021, affirmant qu’elle vendait plus de voitures plus chères, bien qu’elle ait manqué les estimations des analystes sur les bénéfices.

« Le marché comprend que nous vivons ici un trimestre explosif par rapport à il y a un an », a déclaré Michael Reynolds, vice-président de la stratégie d’investissement chez Glenmede. « Ce qui est beaucoup plus important cette saison, ce sont les prévisions que nous obtenons pour les trimestres à venir, alors que l’économie s’installe dans ce qui pourrait être la nouvelle normalité. »

Les principales moyennes sont en passe de terminer le mois en hausse, le S&P en hausse de 2,4% pour juillet. Le Nasdaq Composite et le Dow Jones sont respectivement en hausse de 1,8% et 1,2%.

Amazon, Pinterest et Anheuser-Busch devraient publier leurs résultats jeudi. Les commerçants surveilleront également les dernières lectures sur les demandes de chômage initiales et les ventes de maisons en attente.