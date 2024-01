Les contrats à terme sur actions grimpent alors que Wall Street cherche à ce que le S&P 500 s’appuie sur un nouveau sommet historique

il y a 10 heures

Les investisseurs attendront une mise à jour de la banque centrale chinoise sur ses taux préférentiels sur les prêts à un et cinq ans vers 9h15, heure de Singapour.

Le LPR à un et cinq ans s’élève actuellement à 3,45 % et 4,2 %, respectivement, et les marchés s’attendent à ce que la Banque populaire de Chine n’apporte aucun changement aux taux.

La Banque populaire de Chine a surpris les acteurs du marché et a maintenu le taux d’intérêt de quelque 995 milliards de yuans (138,84 milliards de dollars) de prêts au titre du mécanisme de prêt à moyen terme (MLF) à un an inchangé à 2,50 % la semaine dernière.

“Le marché s’attend à ce que les LPR à 1 an et à 5 ans restent inchangés à 3,45 % et 4,2 % respectivement”, ont écrit les analystes de Commerzbank dans une note client, tout en notant également que les investissements directs étrangers de la Chine ont enregistré en 2023 leur plus forte baisse annuelle depuis 2009.

La Commerzbank a déclaré que les IDE en Chine ont chuté de 8 % l’année dernière, en termes de yuan chinois, attribuant cette baisse à plusieurs facteurs, notamment le ralentissement économique du pays, les taux d’intérêt mondiaux élevés, l’augmentation des risques réglementaires et géopolitiques et la position ferme de l’Occident à l’égard du secteur technologique chinois.

-Shreyashi Sanyal