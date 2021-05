Les contrats à terme sur actions glissent après que la vente de Big Tech pousse le S&P 500 hors du record

Les contrats à terme liés aux principaux indices boursiers américains ont glissé en début de séance de nuit lundi soir après que les investisseurs aient sanctionné les actions de la Big Tech au cours de la séance ordinaire.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont perdu 0,1%, tandis que ceux liés au Dow Jones ont peu changé. Les contrats à terme Nasdaq 100 ont subi le plus de pression et ont reculé de 0,25%.

La Big Tech a été critiquée lundi alors que les investisseurs ont quitté des actions comme Apple et Microsoft, poussant le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 à des niveaux records. Ces deux actions ont perdu au moins 2% pour commencer la semaine.

Le Nasdaq Composite a subi le pire des ventes et a chuté de 2,5%, terminant la journée à son plus bas de session. Facebook a perdu plus de 4%, tandis qu’Amazon et Netflix ont tous deux chuté de plus de 3%. Alphabet a chuté de plus de 2% après un déclassement de Citigroup. L’ETF Ark Innovation de Cathie Wood a chuté de 5% à son plus bas niveau depuis novembre, Tesla, sa principale participation, ayant perdu plus de 6%.

Les contrats à terme sur l’essence ont provoqué la volatilité des échanges lundi après qu’une attaque de ransomware a forcé Colonial Pipeline à fermer le plus grand pipeline de carburant américain ce week-end. La société, qui exploite un système de 5500 milles, a déclaré lundi après-midi que certaines parties de son système étaient en cours de remise en ligne et espère rétablir le service d’ici la fin de la semaine.

Les contrats à terme sur l’essence ont terminé la journée en hausse de 0,31% à 2,1334 $ le gallon. À un moment donné de la séance du jour au lendemain, les contrats à terme sur l’essence ont grimpé jusqu’à 2,217 $, des niveaux jamais vus depuis mai 2018.

Plusieurs actions ont fait des mouvements dans le commerce prolongé lundi après les résultats des bénéfices.

Simon Property Group a vu son action reculer d’environ 1% après la cloche malgré des chiffres meilleurs que prévu. Le gestionnaire immobilier a déclaré au premier trimestre un bénéfice de 1,36 $ par action sur des revenus de 1,15 milliard de dollars.

Callaway Golf, quant à lui, a déclaré qu’il voyait une forte demande pour ses équipements et vêtements, faisant grimper les actions de 5% après la fin des négociations régulières à New York. Electronic Arts, Chesapeake Energy, Hanesbrands et Palantir Technologies présenteront tous leurs résultats mardi.

Le Département du travail publiera mardi les derniers résultats de son enquête sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre. Plusieurs hauts fonctionnaires de la Réserve fédérale, dont le gouverneur Lael Brainard et le président de la Fed de New York, John Williams, devraient également prononcer des allocutions.