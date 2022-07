Les contrats à terme sur actions glissent après la séance de mercredi alors que Wall Street attend les bénéfices des banques

Les contrats à terme sur actions ont chuté mercredi soir alors que les traders anticipent les bénéfices des principales banques américaines.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont perdu 123 points, soit 0,40%. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont respectivement baissé de 0,47% et 0,52%.

Les actions ont chuté au cours de la séance de mercredi après que les données d’inflation de juin soient devenues plus chaudes que prévu, atteignant leur plus haut niveau depuis 1981 et alimentant les craintes que la Réserve fédérale doive augmenter les taux d’intérêt de manière plus agressive dans les mois à venir pour faire baisser les hausses de prix.

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 9,1 % sur l’année en juin, ce qui est supérieur aux estimations des économistes d’une augmentation de 8,8 % d’une année sur l’autre. L’IPC de base, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, était de 5,9 %, également en avance sur l’estimation de 5,7 %.

En outre, le Beige Book, publié mercredi par la Fed, a montré les inquiétudes d’une récession à venir dans un contexte d’inflation élevée.

Le rapport sur l’IPC a également eu un impact sur les bons du Trésor, faisant grimper le rendement du Trésor à 2 ans de neuf points de base à environ 3,138 %, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans a chuté d’environ 4 points de base à 2,919. Une inversion des deux est un signal populaire d’une récession.

Si la Fed dit que “tout est sur la table, tout d’un coup, vous devez commencer à fixer les prix en période de récession”, a déclaré Dan Nathan, directeur de RiskReversal Advisors, lors de l’émission “Fast Money” de CNBC.

La saison des résultats se poursuit jeudi avec JPMorgan Chase et Morgan Stanley qui devraient faire leur rapport avant la cloche jeudi.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage et le rapport de juin sur l’indice des prix à la production, qui mesure les prix payés aux producteurs de biens et de services, seront également publiés jeudi. Les deux rapports donneront un aperçu plus approfondi de l’économie.