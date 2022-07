Les contrats à terme sur actions gagnent avant une semaine de résultats chargée, réunion de la Fed

Les contrats à terme sur actions américaines ont augmenté lundi matin, après une semaine positive pour les principales moyennes, alors que les traders se préparent à la semaine la plus chargée des bénéfices des entreprises, ainsi qu’à des informations sur de nouvelles hausses des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 148 points, soit 0,5%. Les contrats à terme S&P 500 ont gagné 0,5 % et les contrats à terme Nasdaq 100 ont également augmenté de 0,5 %.

Vendredi, les principales moyennes ont chuté en raison de bénéfices plus faibles que prévu de Snap qui ont fait chuter les actions technologiques. Pourtant, les trois indices de référence ont clôturé la semaine en hausse, avec le Dow Jones en hausse de 2 %. Le S&P 500 a avancé d’environ 2,6 % et le Nasdaq a plafonné la semaine à 3,3 %.

C’était la deuxième semaine positive des trois dernières pour les principales moyennes. Le S&P 500 a tenté un retour après être tombé dans un marché baissier plus tôt cette année. L’indice est actuellement en hausse de plus de 8 % par rapport à 2022 et se négocie près des niveaux les plus élevés depuis début juin.