Les contrats à terme sur actions en hausse après le pire jour de Dow depuis janvier

Les contrats à terme sur Dow ont bondi de plus de 101 points, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq et ceux liés au S&P 500 ont également augmenté légèrement.

La société a déclaré dans un communiqué que cela pourrait prendre « plusieurs » jours pour que la chaîne d’approvisionnement revienne au service normal, mais qu’elle déplacerait autant d’essence, de diesel et de carburéacteur que possible en toute sécurité, car elle rétablit les opérations normales après un pirater le faire suspendre le service la semaine dernière.

Le ministère du Travail a rapporté que les prix que les consommateurs américains paient pour les biens et services se sont accélérés à leur rythme le plus rapide depuis 2008 le mois dernier, l’indice des prix à la consommation atteignant 4,2% par rapport à il y a un an.

En excluant la volatilité des prix des produits alimentaires et de l’énergie, l’IPC de base a augmenté de 3% par rapport à la même période en 2020 et de 0,9% sur une base mensuelle.

« La semaine dernière, le S&P 500 a atteint des sommets sans précédent et aujourd’hui, trois jours plus tard, il est en baisse de plus de 4%! » a écrit Jim Paulsen, stratège en chef des investissements du groupe Leuthold.

« Les investisseurs ne se contentent pas de dumping sur les actions de croissance qui, traditionnellement, n’ont pas bien résisté lors des épisodes de hausse de l’inflation, mais ont commencé plus tard dans la journée à décharger presque toutes les actions alors que les craintes augmentaient. [Federal Reserve] peut être obligé de procéder à une réduction progressive et peut-être à des hausses de taux », a-t-il ajouté.

Les investisseurs se sont empressés de se débarrasser des actions de croissance dans un contexte d’inflation rampante, car la hausse des prix a tendance à réduire les marges et à éroder les bénéfices des entreprises. Si les pressions sur les prix étaient trop fortes pendant une période prolongée, la Réserve fédérale serait obligée de resserrer sa politique monétaire.

La technologie, un secteur très performant en 2020 au plus fort de la pandémie de Covid-19, a subi de fortes pressions ces dernières semaines.

Les actions d’Alphabet, Microsoft, Amazon et Apple ont toutes chuté de plus de 2%. Les fabricants de puces, suivis par l’ETF VanEck Vectors Semiconductor, ont chuté de 4,1%. Le SPDR Technology Select Sector est en baisse de plus de 5% cette semaine et de 6% ce mois-ci.

– Maggie Fitzgerald de CNBC a contribué au reportage.