Les contrats à terme sur actions commencent le mois légèrement plus bas après que les principaux indices ont enregistré des gains en mai

Les contrats à terme sur actions sont légèrement inférieurs dans les échanges au jour le jour après que les principaux indices ont enregistré des gains en mai.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont chuté de 48 points, soit 0,14%. Les contrats à terme sur S&P 500 ont baissé de 0,15% et les contrats à terme sur Nasdaq 100 ont chuté de 0,08%.

Les mouvements du trading au jour le jour interviennent après que le Dow Jones Blue Chip et le S&P 500 ont gagné respectivement 1,93% et 0,55% en mai pour marquer leur quatrième mois positif consécutif. Le S&P 500 a clôturé vendredi à seulement 0,8% de son record.

La petite capitalisation Russell 2000 a augmenté de 0,11% en mai pour afficher son huitième mois positif consécutif – sa plus longue séquence de victoires mensuelles depuis 1995.

Le Nasdaq a gagné 2,06% la semaine dernière pour afficher sa meilleure performance hebdomadaire depuis avril. Cependant, le composite de haute technologie a perdu 1,53% en mai, brisant une séquence de victoires de 6 mois.

Un indicateur clé de l’inflation – l’indice des dépenses de consommation personnelle de base – a augmenté de 3,1% en avril par rapport à un an plus tôt, plus rapidement que l’augmentation prévue de 2,9%. Malgré les données d’inflation plus chaudes que prévu, les rendements des bons du Trésor ont chuté vendredi.

« Dans l’ensemble, compte tenu de la réaction du marché à [Friday]La publication PCE de PCE, les inquiétudes des investisseurs concernant l’inflation ont peut-être été exagérées – ou peut-être déjà prises en compte « , a déclaré Chris Hussey, directeur général de Goldman Sachs, dans une note.

« Un consensus est peut-être en train de construire que l’inflation que nous constatons aujourd’hui est une ‘bonne’ inflation – le genre de hausse des prix qui accompagne l’accélération de la croissance, et non une erreur de politique monétaire », a déclaré Hussey.

Les investisseurs attendent la réunion de la Réserve fédérale prévue du 15 au 16 juin. La clé pour les marchés est de savoir si la Fed commence à croire que l’inflation est plus élevée que prévu ou que l’économie se renforce suffisamment pour progresser sans autant de soutien monétaire.

Le rapport sur l’emploi de mai, qui devrait être publié vendredi, fournira une lecture clé de l’économie. Selon Dow Jones, les économistes s’attendent à voir environ 674 000 emplois créés en mai, après les 266 000 emplois bien moins nombreux que prévu ajoutés en avril.

Zoom Video Communications et Hewlett Packard Enterprise devraient publier leurs résultats trimestriels mardi après la cloche.

– Patti Domm de CNBC a contribué au reportage.