Les contrats à terme sur actions chutent même après qu’Amazon ait signalé une augmentation des bénéfices

Les contrats à terme liés aux principaux indices boursiers américains ont chuté au début de la séance nocturne de jeudi soir alors que les investisseurs se penchaient sur une vague de résultats de bénéfices et un battement de bénéfices robuste du géant du commerce électronique Amazon.

Les contrats liés au S&P 500 ont reculé de 0,1%, tandis que ceux liés au Dow Jones ont perdu 34 points. Les contrats à terme Nasdaq 100 ont également chuté d’environ 0,1%.

Les mouvements après les heures de bureau sont intervenus au milieu d’un déluge d’activité de bénéfices après la clôture des négociations régulières.

Amazon, la dernière des méga-capitalisations technologiques de Wall Street à publier des résultats, a enregistré un bénéfice record au premier trimestre. La société basée à Seattle a déclaré que les bénéfices avaient plus que triplé pour atteindre 8,1 milliards de dollars et que les ventes de janvier à mars avaient grimpé de 44% à 108 milliards de dollars.

Les résultats de la société ont montré que la demande restait forte pour son activité de vente au détail en ligne massive, ainsi que pour ses activités de cloud computing et de publicité à forte croissance. Les actions ont augmenté de 3,7% dans le cadre du trading étendu.

Twitter, quant à lui, a évolué dans la direction opposée en ce qui concerne les résultats de croissance des utilisateurs et les prévisions de revenus du deuxième trimestre qui sont en deçà des prévisions des analystes. La plateforme de médias sociaux a déclaré que les utilisateurs actifs quotidiens monétisables ont totalisé 199 millions au cours des trois mois terminés le 31 mars et ont déclaré un bénéfice par action de 16 cents.

Exxon Mobil, Chevron et Colgate-Palmolive publieront tous leurs résultats vendredi.

Les performances boursières de Twitter et d’Amazon devraient influencer le S&P 500 lors du dernier jour de négociation de la semaine. L’indice a clôturé à des niveaux records jeudi à la suite des résultats explosifs d’Apple et de Facebook.

Le Dow Jones Industrial Average a terminé la session régulière en hausse de 0,7%, tandis que le S&P 500 a progressé d’un peu moins de 0,7% pour terminer la journée à 4 211,47, un nouveau plus haut de clôture. Le Nasdaq Composite, qui a commencé la journée en hausse de 1%, a sous-performé avec un gain d’un peu plus de 0,2%.

Jusqu’à présent cette semaine, le S&P 500 est en hausse de 0,75%, le Dow Jones est en hausse de moins de 0,1% et le Nasdaq Composite est en hausse de 0,47%.

Wall Street surveillera également de près les données sur les revenus personnels et les dépenses, dont la publication est prévue à 8 h 30 HE vendredi matin. Ces données pourraient fournir aux investisseurs et à la Réserve fédérale un aperçu précieux de la rapidité avec laquelle les prix augmentent dans l’économie américaine alors qu’elle se remet de la pandémie de Covid-19.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi aux journalistes que la banque centrale aurait besoin de voir l’inflation soutenue à environ 2% « pendant un certain temps » avant de prendre des mesures pour freiner ses achats d’actifs favorables et ses taux d’intérêt proches de zéro.

« Toutes les flèches pointent vers une nouvelle augmentation des pressions inflationnistes. Gardez à l’esprit que la Fed le sait; elle y est préparée », a écrit Patrick Leary, stratège en chef du marché chez Incapital. « Bien que je ne dis pas si l’inflation que nous constatons actuellement sera effectivement transitoire ou plus soutenue, je suis prêt à parier qu’elle ira plus haut et persistera plus longtemps que le marché ne le tolérera. »