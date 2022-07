Les contrats à terme sur actions chutent légèrement après le grand rallye de la Fed, les actions Meta baissent

Les contrats à terme sur actions ont légèrement baissé dans les échanges du jour au lendemain après que les marchés ont organisé un rallye majeur pendant les échanges réguliers après une autre hausse de 0,75 point de pourcentage de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont glissé de 30 points, ou 0,1 %. Les contrats à terme S&P 500 ont perdu 0,15% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0,35%.

Les actions de Meta Platforms ont chuté de 3 % dans les échanges prolongés à la suite de résultats trimestriels décevants, tandis que Ford a gagné plus de 5 % après un battement sur les résultats supérieurs et inférieurs et en augmentant son dividende. Les actions de Teladoc ont cratéré de plus de 22% après avoir pris une autre charge de bonne volonté importante.

Suite à la hausse des taux de la Fed, le PDG de DoubleLine Capital, Jeffrey Gundlach, a déclaré à “Closing Bell Overtime” de CNBC qu’il pensait que la banque centrale n’était plus en retard sur la courbe de l’inflation et que Powell avait retrouvé sa crédibilité.

“Cette réaction du marché semble moins élevée que les deux précédentes en juin et mai”, a déclaré Gundlach.

Les mouvements après les heures d’ouverture sont intervenus après que les marchés ont connu une reprise généralisée lors des échanges réguliers mercredi, alors que la banque centrale a relevé les taux de 75 points de base supplémentaires et que les investisseurs ont continué à parier sur la capacité de la Fed à arrêter la flambée des prix sans pousser l’économie dans une récession. .

Tous les secteurs du S&P 500 ont terminé la journée en hausse, les services de communication affichant leur meilleure performance quotidienne depuis avril 2020.

Au cours de la séance de négociation régulière de mercredi, le Dow Jones a gagné 436,05 points, soit 1,4%, le S&P 500 a ajouté 2,62% et le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 4,06%, stimulé par les actions d’Alphabet et de Microsoft.

“Pour l’essentiel, ce qui motive vraiment cette décision, c’est que l’économie se porte toujours bien et il semble que la Fed va probablement ralentir le rythme du resserrement d’ici la prochaine réunion politique”, a déclaré Ed Moya, analyste principal du marché chez Oanda. .

Les investisseurs sont devenus de plus en plus inquiets ces derniers mois que les tentatives de la banque centrale pour maîtriser la flambée des prix ne rapprochent l’économie d’une récession, si elle n’y est pas déjà entrée.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse qu’il ne pensait pas que l’économie était entrée en récession.

“Je ne pense pas que les États-Unis soient actuellement en récession et la raison en est qu’il y a trop de secteurs de l’économie qui fonctionnent trop bien”, a-t-il déclaré.

Les investisseurs à la recherche d’indices supplémentaires sur l’état de l’économie attendent une lecture du PIB du deuxième trimestre prévue pour jeudi. Alors que deux trimestres de croissance négatifs consécutifs sont considérés par beaucoup comme une récession, la définition officielle est plus nuancée, prenant en compte des facteurs supplémentaires, selon le National Bureau of Economic Research.

Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à ce que l’économie ait à peine progressé au dernier trimestre après s’être contractée de 1,6 % au premier.

Sur le front des bénéfices, les investisseurs attendent avec impatience les résultats d’Apple, Amazon, Intel et Comcast prévus pour jeudi.