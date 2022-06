Les contrats à terme sur actions chutent légèrement alors que Wall Street cherche à briser sa séquence de défaites

Les contrats à terme sur actions ont glissé jeudi soir alors que Wall Street cherchait à réaliser une rare semaine positive dans ce qui a été un premier semestre difficile.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont chuté de 99 points, ou 0,3%. Les contrats à terme du S&P 500 ont chuté de près de 0,4 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq 100 ont perdu 0,4 %.

Les mouvements des contrats à terme interviennent alors que le marché boursier semble avoir trouvé une certaine stabilité cette semaine, du moins à court terme. Après un rallye dans l’après-midi jeudi, le S&P 500 est en hausse de 3,3% pour la semaine, tandis que le composite Nasdaq est en hausse de 4% et le Dow Jones de 2,6%.

Les trois moyennes cherchent à casser des séquences de défaites de trois semaines.

Les données économiques seront au centre des préoccupations vendredi, alors que les investisseurs tentent de déterminer si l’économie américaine est en train de tomber en récession. Les données sur les ventes de maisons neuves doivent être publiées à 10 h HE et le rapport final sur le sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan pour juin suivra plus tard dans la journée.

« Les discussions sur la récession restent le point central à Wall Street et cela signifie que tout rebond boursier sera probablement de courte durée », a déclaré Ed Moya, analyste principal du marché à Oanda, dans une note. « Wall Street n’aura pas de réponse de sitôt aux questions sur le moment où l’inflation culminera, dans combien de temps verrons-nous une récession et jusqu’où la Fed augmentera-t-elle ses taux? »

La lecture du sentiment des consommateurs pourrait être particulièrement importante pour les investisseurs, car le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu’une baisse surprise de la lecture préliminaire était l’une des raisons pour lesquelles la banque centrale a relevé son taux d’intérêt de référence de trois quarts de point de pourcentage plus tôt ce mois-ci. .

Sur le front des entreprises, les actions de FedEx ont augmenté dans les échanges prolongés malgré un rapport mitigé au quatrième trimestre après que la société de logistique a publié une prévision de bénéfices optimiste. Carnival Cruise Line devrait publier une mise à jour commerciale vendredi matin.