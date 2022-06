Les contrats à terme sur actions chutent après une semaine de retour majeure pour les actions

Les contrats à terme sur actions américaines ont chuté dimanche soir après un rebond majeur la semaine dernière après les fortes baisses de cette année. Malgré le rebond, Wall Street se prépare à conclure le pire premier semestre pour les actions depuis des décennies.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont chuté de 121 points, soit 0,4%. Les contrats à terme S&P 500 ont baissé de 0,4 % et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0,4 %.

Ces mouvements ont suivi une semaine de retour majeure qui a vu les industriels du Dow bondir de plus de 800 points, soit 2,7 %. Le S&P 500 a bondi de 3,1 % et le Nasdaq Composite a bondi de 3,3 %.

Ces gains ont aidé les principales moyennes à afficher leur première semaine positive depuis mai. Le Dow a grimpé de 5,4% la semaine dernière. Le S&P 500 a augmenté de 6,5 % et le Nasdaq Composite a gagné 7,5 %.

Les acteurs du marché ont continué d’évaluer si les actions ont atteint un creux ou rebondissent brièvement après des conditions de survente. Les actions pourraient continuer à augmenter à court terme cette semaine, alors que les investisseurs rééquilibrent leurs avoirs pour la fin du trimestre.

“Dans un sens, le marché boursier est susceptible d’être … dans un mode sans issue dans un avenir prévisible”, a déclaré vendredi à CNBC Terry Sandven, stratège en chef des actions chez US Bank Wealth Management.

“L’inflation est à la hausse, le sentiment est maîtrisé, la liquidité s’évapore et les bénéfices sont à la fois un point positif et un joker. Donc, dans l’ensemble, pour nous, cela implique que nous sommes probablement en mode de tendance latérale pendant un certain temps ” Sandven a ajouté.

Sur le front économique, Wall Street s’attend à ce que la dernière lecture des commandes de biens durables soit publiée lundi avant la cloche.

Les commerçants surveillent également le rapport sur les ventes de maisons en attente, qui est attendu à 10 h HE lundi.