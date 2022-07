Les contrats à terme sur actions chutent après que Walmart ait réduit ses prévisions, selon l’inflation qui a frappé les dépenses de consommation

Traders sur le parquet de la Bourse de New York, le 28 juin 2022.

Les contrats à terme sur actions américaines ont chuté lundi soir après que Walmart a réduit ses prévisions de bénéfices, faisant chuter les stocks de détail après les heures.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont chuté de 133 points, soit 0,4%. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont baissé de 0,3% et 0,4%, respectivement.

Une annonce lundi soir de Walmart, qui a réduit ses estimations de bénéfices trimestriels et annuels en raison de la hausse de l’inflation alimentaire, a alarmé les investisseurs qui ont délibéré des implications pour d’autres actions de détail. Le détaillant à grande surface a déclaré que les prix plus élevés incitent les consommateurs à réduire leurs dépenses de marchandises générales, en particulier dans les vêtements.

Walmart a plongé de près de 9 % dans le commerce prolongé et a entraîné d’autres détaillants avec lui. L’objectif a chuté de 5 % et Amazon de 4 %. Macy’s et Dollar General ont chacun baissé de 3 %, tandis que Costco a perdu 2 %.

“De toute évidence, ils ont les mauvaises choses, et ils doivent les vendre de manière plus agressive pour les éliminer, ce qui semble devoir en prendre un coup assez dramatique”, Jeremy Bryan, gestionnaire de portefeuille principal chez Gradient Investments, a déclaré lors de l’émission “Closing Bell: Overtime” de CNBC.

“La question est, comment cela se rapporte-t-il au reste de l’espace discrétionnaire?” Bryan a ajouté.

Les actions au cours de la séance de lundi se négociaient dans une fourchette étroite, le S&P 500 ajoutant 0,1 %. Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 90,75 points, soit 0,3%. Le Nasdaq Composite, riche en technologies, a pris du retard, glissant de 0,4 %. Toutes les principales moyennes sont sur la bonne voie pour leur meilleur mois de l’année.

Les traders se préparent cette semaine à une avalanche de bénéfices technologiques et de données économiques sur les méga-capitalisations, ainsi qu’aux résultats de la réunion de la Réserve fédérale, qui aideront Wall Street à orienter ses attentes pour le reste de l’année.

“Je pense qu’il va y avoir un marché bifurqué”, a déclaré Avery Sheffield de VantageRock lors de l’émission “Closing Bell: Overtime” de CNBC. “Je pense que le creux pourrait être dans certaines actions, mais nulle part dans d’autres. Cela pourrait donc être l’une des saisons de bénéfices les plus dynamiques que nous ayons vues depuis longtemps.”

Mardi, la Réserve fédérale entamera sa réunion politique de deux jours. Les commerçants s’attendent largement à une hausse de trois quarts de point de pourcentage.

Coca-Cola, McDonald’s et General Motors devraient publier leurs résultats mardi avant la cloche. Alphabet, Microsoft, Chipotle Mexican Grill, UPS et Enphase Energy feront rapport après la cloche.

Sur le front économique, les commerçants attendent la dernière lecture de l’indice des prix des maisons Case-Shiller à 9 h HE. Le rapport sur la confiance des consommateurs et les données sur les ventes de maisons neuves doivent être publiés à 10 h HE.