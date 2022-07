Les contrats à terme sur actions augmentent légèrement avant une semaine de bénéfices chargée

Les contrats à terme sur indices boursiers américains étaient légèrement plus élevés pendant la nuit de dimanche, alors que Wall Street envisage une semaine de bénéfices chargée.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont ajouté 0,25 %. Les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,4%, tandis que les contrats à terme Nasdaq 100 ont progressé de 0,5%.

Les principales moyennes sortent d’une semaine perdante, malgré un rallye de secours vendredi qui a vu le Dow Jones bondir de plus de 650 points. L’indice de référence à 30 actions a perdu 0,16 % sur la semaine. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont respectivement chuté de 0,93 % et 1,57 %.

Le rallye de soulagement de vendredi est survenu alors que les traders parient que la Réserve fédérale sera moins agressive lors de sa prochaine réunion. La le journal Wall Street a rapporté dimanche que la banque centrale est sur la bonne voie pour relever les taux d’intérêt de 75 points de base lors de sa réunion plus tard ce mois-ci.

Pourtant, c’était la deuxième semaine négative des trois dernières pour toutes les principales moyennes. Les craintes de récession ont été au centre des préoccupations ces dernières semaines alors que les acteurs du marché craignent qu’une action agressive de la Fed – dans un effort pour maîtriser l’inflation élevée depuis des décennies – ne finisse par faire basculer l’économie dans une récession.

“Les marchés resteront probablement volatils dans les mois à venir et les échanges seront basés sur les espoirs et les craintes concernant la croissance économique et l’inflation”, a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, dans une note récente aux clients.

“Une amélioration plus durable du sentiment du marché est peu probable jusqu’à ce qu’il y ait une baisse constante à la fois de l’inflation globale et de l’inflation sous-jacente pour rassurer les investisseurs sur le fait que la menace de hausses de prix enracinées est en train de passer”, a-t-il ajouté.